“Queremos que se convoquen ya unas elecciones de verdad que despejen de una vez la política del monotema y que incluyan ofertas atractivas para los catalanes” .Así lo ha reclamado el portavoz parlamentario de Ciudadanos (Cs) y miembro de la Ejecutiva Nacional del partido, Carlos Carrizosa, en declaraciones a los medios de comunicación. Carrizosa ha apostado por “dejar de hablar de lo que quieren los separatistas que es romper la unión y la convivencia entre todos los españoles” y abordar aquellos temas que realmente interesan a los catalanes como “reducir el paro, mejorar la sanidad y la educación”.

Preguntado por la última encuesta sobre la repetición del 9N Carrizosa ha afirmado que “la historia se repite” en relación a las encuestas publicadas en 2014 que auguraban unos resultados que no se produjeron porque “solo fueron a votar los separatistas y el resto de la población no participó”. “El 1 de octubre no sería distinto y esa película ya la hemos visto”, ha agregado el portavoz de Cs en el Parlament que ha insistido en afirmar que “lo que hay que hacer es convocar elecciones democráticas de verdad y no repetir un 9N lo que los propios separatistas reconocen que no sirvió para nada”

En cuanto al reconocimiento de la plurinacionalidad de España por parte del PSOE, Carrizosa, lo ha achacado a que “han cedido a las tesis de un PSC cada vez más irrelevante” y también para “taponar la vía de agua que el partido socialista tiene con Podemos”. En este sentido el dirigente de Cs ha lamentado que los socialistas “hagan concesiones a este tipo de partidos que además se apoyan en formaciones como Bildu y que quieren destruir la igualdad, la convivencia, la democracia y la unión de todos los españoles”.