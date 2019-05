“Las mentiras de Puigdemont y el golpismo ya no cuelan en España, pero ahora ni en Europa”. Así lo ha dicho el portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Parlament, Carlos Carrizosa, después que hoy el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) haya rechazado por unanimidad la demanda presentada por el ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont, y otros 74 diputados contra la decisión del Tribunal Constitucional de anular el pleno del 9 de octubre del 2017 en el que se iba a declarar la independencia de Cataluña. Para Carrizosa la sentencia no solo no da la razón a Puigdemont, sino que “avala la suspensión del pleno y que el TC tomó esa decisión para garantizar los derechos y libertades de todos los ciudadanos”.

En este sentido Carrizosa ha afirmado que esta resolución “desmonta todas las mentiras que se han contado sobre la supuesta legitimidad del golpe a la democracia”. Y se ha preguntado irónicamente “si ahora Puigdemont dirá que también está reprimido por el TEDH”. Para el dirigente de la formación liberal con esta sentencia el tribunal de Estrasburgo avala que “el golpismo actuó al margen de la democracia, atacando los derechos y libertades que reconoce la Unión Europea”, y ha defendido, como dice el tribunal, que la suspensión “era necesaria en una sociedad democrática, para defender los derechos fundamentales y preservar la seguridad y el orden público que los golpistas catalanes pusieron en cuestión”.

En relación con el próximo pleno en el Parlament, el dirigente de Cs ha anunciado que Joan Garcia, actual secretario de la Mesa, sustituirá a José María Espejo-Saavedra como vicepresidente segundo del Parlament. Al mismo tiempo, la diputada Laura Vílchez será quien sustituya a García como secretario de la mesa. Carrizosa ha recordado que “la repartición de los miembros de la mesa es un reflejo de las mayorías de la cámara, donde Cs es el grupo más grande”.