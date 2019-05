“El líder del no es no quiere un sí pero no. Piden la abstención y lo tiene cerrado con Podemos y ERC. Si quiere acordar que acuerde con C,s, como otras veces han hecho”. “El PP no se puede abstener a favor de un partido que dice que Ternera es un héroe, que tiene que haber indultos, que se puede celebrar una referéndum en 10 años o que subirán 26.000 millones los impuestos”

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha explicado este sábado que “el Partido Popular, por España, no se puede abstener ante un PSOE que tiene clara su hoja de ruta”. “No nos dejemos enredar. El líder del no es no, quiere un sí pero no. Piden la abstención y lo tiene cerrado con Podemos y ERC. El PP no se puede abstener a favor de un partido que dice que Ternera es un héroe, que tiene que haber indultos, que se puede celebrar una referéndum en 10 años o que subirán 26.000 millones los impuestos”.

Pablo Casado ha denunciado que el PSOE ha cedido un puesto en la Mesa del Congreso a Gerardo Pisarello, defensor de la nación catalana, y ha propuesto a Batet como presidenta del Congreso, que se ha mostrado partidaria de no imponer la Constitución y aboga por un cauce de negociación con los independentistas.

Acto en Málaga

En un acto público en Málaga, acompañado del candidato popular a la alcaldía malagueña, Paco de la Torre, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno y el candidato andaluz a las europeas, Juan Ignacio Zoido, el líder del Partido Popular ha argumentado que “hay que unir el voto, porque somos el verdadero contrapeso al Gobierno de Sanchez. Si el 26-M el PSOE pierde poder territorial, si recuperamos alcaldes y presidentes autonómicos, se le puede hacer muy cuesta arriba la legislatura y puede tentarse la ropa antes de pactar con ERC y Podemos o, incluso, se puede plantear llegar a un acuerdo de legislatura con Ciudadanos”.

En este punto, el presidente del PP ha recordado que en los anteriores comicios, el PP fue el único partido que planteó acuerdos para optimizar esfuerzos, mientras que otras formaciones celebraron la noche electoral, ya que solo buscaban intentar liderar la oposición y en lugar de echar a Pedro Sánchez de La Moncloa. Casado ha recordado que el 28-A los españoles que querían que Sánchez no siguiera en La Moncloa fueron más que los que querían que siguiera, pero dividieron el voto”.

Como ejemplo, el presidente del PP ha recordado que 15 millones de x en el Senado a C,s y Vox -10 a C,s y 5 a Vox- produjeron 4 escaños mientras que 15 millones de votos al PSOE, 121 senadores. “Era mentira el 1+1+1. Esta mentira significa Batet o Iceta. Si el 26-M se vuelve a dividir el voto volverá a gobernar la izquierda”. “Hay partidos que por ser un poco menos pequeños han malogrado la gobernabilidad en España”, ha lamentado.

El ejemplo del Gobierno de Andalucía

El líder del PP ha considerado que en las próximas elecciones municipales, autonómicas y europeas del 26 de mayo, el Partido Popular sea el “contrapeso” a Sánchez, por lo que ha reclamado “optimizar los votos para que el PSOE no tenga carta blanca en esta legislatura”. En este punto, ha recordado que en los anteriores comicios, el PP fue el único partido que planteó acuerdos para optimizar esfuerzos, mientras que otras formaciones celebraron la noche electoral, ya que solo buscaban intentar liderar la oposición y en lugar de echar a Pedro Sánchez de La Moncloa. Casado ha valorado el gobierno de Juanma Moreno al frente de la Junta de Andalucia, “abriendo puertas y ventanas, recuperando dignidad y respeto a los andaluces”. Asimismo, ha comparado el modelo de gestión socialista en Andalucía, que con el apoyo de Ciudadanos malversó 5.000 millones de euros, con la del PP, que en apenas 5 meses de gobierno ha dedicado 1.000 millones de euros más a políticas sociales, ha suprimido el impuesto de sucesiones y donaciones y ha abierto quirófanos por las tardes para reducir las listas de espera.