El vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, Pablo Casado, ha instado a los partidos políticos a “centrarnos en lo importante”, es decir, “la cuestión de Cataluña” en la que, en su opinión, “tanto el Partido Socialista como Ciudadanos y el PP seguimos en una línea responsable, y en los Presupuestos”.

Sobre esta última cuestión, el vicesecretario del PP considera que los partidos que apoyaron las cuentas públicas en 2017 “van a tener pocas razones para no hacerlo con estos Presupuestos porque dan más inversión a las autonomías, empieza la equiparación de sueldos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, bajan dos puntos el impuesto del IRPF e incluyen un permiso de paternidad, además de numerosas infraestructuras”.

“No entendemos por qué hay un bloqueo de la situación por parte del PNV supuestamente por lo que pasa en Cataluña y por parte de Ciudadanos supuestamente porque el PNV lo ha paralizado. En ese sentido tendrán que retratarse con su electorado”, ha afirmado.

LA RESPONSABILIDAD DE CIUDADANOS EN CATALUÑA

Con respecto a la situación política en Cataluña, Pablo Casado, ha recordado que “Ciudadanos tiene una responsabilidad, que es que ese voto útil al que apelaban también tiene que ser un voto útil en el Parlament para desbloquear la legislatura”.

En este punto, ha subrayado que se ha puesto de manifiesto que “hay una guerra muy importante dentro del bloque independentista, y no por una finalidad que beneficie a los catalanes sino sencillamente por una cuestión de egos”. A tenor de esta situación, ha continuado, se percibe “una incomprensión por parte de ERC” hacia el hecho de que “toda Cataluña tenga que ser rehén del futuro procesal de un catalán, el señor Puigdemont”.

Asimismo, ha recordado que para el gobierno del PP “el objetivo de la aplicación del artículo 155 era para recuperar la economía, la legalidad y la convivencia en Cataluña” y “darle voz a los catalanes”.

“Nosotros hemos respetado el resultado en las urnas, que no nos ha gustado como partido ni como bloque constitucionalista porque no hemos sumado escaños a pesar de haber sumado mayoría en votos, y lo que tienen que respetar los independentistas es la ley”, ha subrayado.

Por ello, ha instado al presidente del Parlament a proponer un candidato que no esté en la cárcel, que no sea un prófugo de la justicia y que no esté incurso en ningún procedimiento penal.

En caso de que no lo haga, ha añadido el dirigente popular, “lo que sí hemos sugerido a Ciudadanos es que tiene todo nuestro apoyo para que Inés Arrimadas, como ganadora de las elecciones, pueda solicitar una ronda de consultas para después tener una sesión de investidura”.

Algo que, a su juicio, “desbloquearía la legislatura y permitiría que, si no se ponen de acuerdo los independentistas, por lo menos haya una fecha para unas nuevas elecciones y Cataluña pueda volver a tener un futuro, que algunos les están hurtando”.

EL VALOR DE LA EXPERIENCIA DEL PP

Durante la entrevista, Casado también ha puesto de relieve la “experiencia de gobierno” que acumula el Partido Popular en todas las administraciones públicas, lo que le dota de “suficiente fortaleza como para dejar de mirar todo el tiempo por el retrovisor lo que hacen los demás”.

“Cada partido tendrá que optar a tener el mejor resultado, pero nosotros partimos desde la mayoría en votos a nivel nacional y en gran parte de los ayuntamientos y autonomías de España, a pesar de que la mitad de los que ganamos los perdedores se aliaron y nos sacaron del gobierno”.

Pero sobre todo, ha recalcado Casado, “tenemos el mejor programa” porque “cuando en España gobierna el PP, a los españoles les va mejor, ya que es cuando se crea empleo, se pueden ampliar los servicios sociales, se hacen infraestructuras, cuando la marca España es prestigiosa en el mundo y cuando podemos reformar cuestiones como la educación, la justicia, la sanidad y las pensiones”.

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN EL SENADO

Con respecto a la comisión de investigación en el Senado, Pablo Casado ha explicado que, al contrario de las comisiones que esta legislatura están impulsando los partidos de la oposición sobre “casos que se están juzgando o que llevan décadas cerradas”, en este caso se trata de dilucidar asuntos “recientes”. Concretamente, sobre las conclusiones de un informe del Tribunal de Cuentas que determina que varios partidos han cometido “graves irregularidades”.

Así, “lo que se ha hecho es llamar a los responsables del Tribunal de Cuentas para que las expliquen y también a los responsables de esos partidos”, ha señalado.

Casado ha pedido que se otorgue la “misma normalidad” a la celebración de esta comisión “que la que se pide al Partido Popular para que participe de las comisiones de investigación que la oposición tiene a bien pactar que se creen”.

En este sentido, ha insistido en la “absoluta normalidad” de la celebración de esta comisión, al tiempo que ha subrayado que ahora es mucho más difícil que se produzca cualquier irregularidad en esta materia en virtud de los cambios en la legislación que aprobó el Gobierno la pasada legislatura.

