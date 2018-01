Explica que el presidente del Parlament, Roger Torrent, debe desconvocar el pleno y tiene que saber de las consecuencias penales de violar la sentencia del TC.

El vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, Pablo Casado, ha explicado que Carles Puigdemont ha llegado “al final de la escapada”. “Preso o prófugo, pero no President”. “El presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent (ERC), debe decidir si desconvoca el pleno o no; y si es no, debe saber de las consecuencias penales de violar la resolución del Tribunal Constitucional”.

Pablo Casado ha destacado que las alternativas existentes pasan por “o bien desconvocan el pleno, o el independentismo nombra un candidato alternativo o, si siguen bloqueando la legislatura, el partido más votado, Ciudadanos, con su candidata Inés Arrimadas, debería solicitar someterse a la investidura. El PP la apoyará”. “Que nadie lo vea como una presión. En esta dinámica de espantadas en la que nos encontramos podría tener el apoyo, pero si no lo tuviera, marcaría la agenda y todo el mundo vería que quien intenta desbloquear la situación es un partido constitucionalista y, también se apreciaría que los constitucionalistas somos generosos. Debemos tener ambición de futuro pase lo que pase mañana”, ha añadido.

En la rueda de prensa posterior al Comité de Dirección del Partido Popular, presidido por el presidente, Mariano Rajoy, el responsable popular ha explicado que el PP respalda totalmente las acciones desarrolladas por el Gobierno. “Si no es por el recurso que ha interpuesto el Gobierno, Puigdemont podría haber sido elegido como President de manera telemática”, ha destacado.

“Ahora el Tribunal Constitucional ha dejado claro que no podrá ser investido de forma telemática o por delegación. El Gobierno aplicó el artículo 155 y ahora aplica el 161.2”, ha añadido. “España tiene mecanismos, la Constitución tiene mecanismos para parar los actos delictivos”, ha insistido.

APOYO A LA INDUSTRIA DEL CINE Y LAS VIRTUDES DE LOS PGE

En la semana de la celebración de la gala de entrega de los galardones de la Academia de Cine Española, Los Goya, el vicesecretario de Comunicación ha reafirmado el apoyo del Partido Popular a la industria cinematográfica española, parte fundamental de nuestra cultura. Además, el dirigente popular ha recordado que los próximos Presupuestos Generales del Estado para 2018 podrían contener la rebaja del IVA en relación a la proyección de películas, que se sumaría a las rebajas en materia de Artes Plásticas y espectáculos en vivo, además de los beneficios fiscales que la producción de obras cinematográficas ya tiene en España.

Precisamente, el vicesecretario ha vuelto a apoyar las negociaciones del Gobierno para sacar adelante los PGE-18 y que “cuanto antes España tenga sus cuentas aprobadas” con los apoyos de los mismos socios con los que se aprobaron las cuentas del año 2017, Ciudadanos, PNV y los regionalistas canarios. “No solo estas rebajas fiscales culturales, de la aprobación de los PGE dependen las rebajas que afectan al IRPF, la equiparación salarial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o la extensión de derechos sociales, como el permiso de paternidad y otras cuestiones, además de la solvencia internacional que daría su aprobación”, ha enfatizado.

El responsable del PP ha dado la enhorabuena a Los hispanos, la selección española de balonmano, que a la quinta, ha ganado el título de campeona de Europa y que vuelve a situar el deporte español como referencia mundial.

EL REARME PROGRAMÁTICO, DEL 6 AL 8 DE ABRIL EN SEVILLA

El vicesecretario de Comunicación ha anunciado que la Convención Nacional donde el PP llevará acabo “su rearme programático” se celebrará del 6 al 8 de abril en Sevilla. De manera previa, el PP está celebrando ya convenciones sectoriales. La segunda de ellas tendrá lugar el próximo domingo, 4 de febrero, en Córdoba; contará con la presencia de Rajoy y tendrá como objetivo la defensa de la prisión permanente revisable. El 17 de febrero el PP celebrará en Alicante una convención sobre pymes y autónomos, y el 24, en Zaragoza, otra sobre conciliación familiar.

Asimismo, el 2 y 3 de marzo el PP celebrará en Canarias su Escuela de Invierno; el 8 y 9 de ese mes habrá en Valencia una reunión del grupo popular europeo; y el 17 de marzo se desarrollará en Málaga otra convención.

La primera de las convenciones sectoriales, que ha tenido lugar este fin de semana pasado en Santiago de Compostela, ha reafirmado la apuesta del Partido Popular por la educación. De ella salió la propuesta de elaborar un nuevo modelo de acceso a la docencia que incluirá un MIR de dos años de duración, propuesta que ya realizó el PP en el Congreso de los Diputados en 2010; y que llevó en su programa electoral de 2011.

Por último, Pablo Casado ha recordado como hoy se celebra el Día Internacional en memoria del Holocausto, el día de la infamia, que debe servir para prevenir también actos de antisemitismo. Asimismo, esta semana se conmemora el 20 aniversario del asesinato a manos de ETA del matrimonio Jiménez Becerril. En este mes de enero también hemos conmemorado el aniversario del asesinato de Gregorio Ordóñez y de José Ignacio Iruretagoyena.