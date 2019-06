Pablo Casado reclama que el Partido Popular, ganador de las elecciones europeas y primera fuerza en 15 países, lidere las principales instituciones europeas, así como que España tenga un peso preponderante en las mismas.

Exige al Gobierno que ponga en marcha todas las medidas para que, si Puigdemont cumple su amenaza de acudir a la sesión constitutiva del Parlamento Europeo en Estrasburgo, se proceda a la detención y extradición de un “delincuente” fugado y reclamado por el Tribunal Supremo.

Traslada su pésame a la familia de Eduardo Fungairiño, fallecido hoy, y lo califica como una figura clave en la derrota de ETA y que cuenta con todo el agradecimiento del PP por su labor como jurista.

El presidente del Partido Popular envía un mensaje de apoyo al Gobierno, a los efectivos autonómicos y provinciales y a la UME tras la oleada de incendios forestales que asola nuestro país y pide responsabilidad para prevenirlos.

Denuncia “el juego de máscaras” de Pedro Sánchez, quien pide que se abstengan los constitucionalistas en su investidura, mientras pacta con Bildu en Navarra y permite la agresión a las víctimas con una entrevista a Otegi en la televisión pública. Recuerda al candidato socialista que es el responsable de conseguir apoyos para ser investido presidente del Gobierno y le pide que no derive esta responsabilidad a los partidos a los que el Rey no ha encargado esta tarea; y reitera que Sánchez no puede pretender que el líder de la oposición y alternativa en España facilite la investidura de quien está más preocupado en que Otegi se blanquee, Bildu mande en Navarra o Zapatero sea el mediador con los independentistas, que en hablar de empleo, política exterior, educación o justicia.

“No sería bueno para nuestro país quedarnos sin oposición y sin alternativa”, enfatiza Casado, quien advierte a Sánchez de que “si quiere forzar las cosas para ir a unas segundas elecciones, no nos da miedo pero es una irresponsabilidad”.