El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha advertido hoy que, después de lo que hemos vivido esta semana en Cataluña, ha quedado claro que “Sánchez ha decidido vender el Estado para seguir en el Gobierno y nosotros tenemos que llegar al Gobierno para rescatar al Estado”.

“No se puede dialogar con aquellos que lo que quieren es romper la convivencia e incluso la paz; no se puede tener apaciguamiento con aquellos que lo que quieren es cambiar la historia de España y destruir la unidad y la igualdad de los españoles; y no se va a dialogar, no se debe hacer desde el PSOE, con aquellos que lo único que están pretendiendo es dejar muy claro que son los que mandan”, ha subrayado.

En el acto de presentación de candidatos del Partido Popular en Castilla y León, que se ha celebrado hoy en Palencia, Casado ha dicho que con las acciones de Sánchez se ve claramente que “no estábamos hablando de diálogo, sino de desmantelamiento de la soberanía nacional”. “Los catalanes no tienen que tener miedo a la ley, la ley es lo que les protege, a quien tienen que tener miedo es a quien la está incumpliendo y alentando que se incumpla”, ha añadido.

El líder del PP ha recordado que “Pedro Sanchez empezó desde julio dando señales cifradas” y “está humillándose a las pretensiones de la Generalitat” mediante una “negociación ostensible y grotesca para que Cataluña se convierta en un territorio sin ley y ajeno al marco constitucional”. Por eso, ha insistido, “lo que hay que hacer en Cataluña es aplicar el artículo 155 incluyendo al Gobierno de España y eso se llama convocar elecciones generales cuanto antes y, además, de inmediato”.

NO HAY REVOLUCIÓN DE LAS SONRISAS

Respecto a lo que los independentistas calificaban como “revolución de las sonrisas”, Casado ha expuesto como su antítesis los momentos de tensión vividos en Cataluña ayer y los ataques que han sufrido ciudadanos en la calle, Alejandro Fernández y Xavier García Albiol en sus casas; Dolors Montserrat en el negocio de su familia, Josep Bou, Andrea Levy o el hijo de Alicia Sánchez Camacho.

“La kale borroka es lo que es, lo mismo que hacía Batasuna en las calles del País Vasco: quemar marquesinas, quemar cajeros, reventar escaparates, pegar a la policía, pegar a los periodistas, cortar carreteras utilizando neumáticos, atacar garajes privados, portales –ha proseguido–. ¿Eso es la revolución de las sonrisas? No, eso es exactamente la ruptura de la Constitución, de la convivencia, de la legalidad y eso es intentar implantar un régimen totalitario en Cataluña al margen de la ley, y no lo vamos a permitir”

“FUE AQUÍ DONDE TODO EMPEZÓ HACE 31 AÑOS”

Pablo Casado ha centrado también su intervención en Castilla y León al recordar que “fue aquí donde empezó todo hace 31 años”, cuando José María Aznar, ha rememorado, ganó el gobierno para la Comunidad de Castilla y León. “Un gobierno por el que nadie daba un duro, como nadie dio un duro luego por nosotros a nivel nacional, y que fue un ejemplo de gobierno autonómico eficaz, austero y con proyección para servir a la gente”, ha detallado.

A este respecto, ha puesto en valor la fiabilidad de un partido “que ha vuelto para gobernar”, y que cuenta con el mismo discurso en todo el territorio nacional, como corresponde “a un partido nacional”. Con un modelo educativo, ha subrayado al hilo de “la enésima ley educativa del PSOE -“la contrarreforma Celaá”- asentado sobre los pilares de “una evaluación de conocimientos a nivel nacional, con libertad de los padres para elegir el colegio de sus hijos, con un MIR educativo para seleccionar a los profesores, que apueste por la formación profesional dual y por el bilingüismo, que tenga materias troncales a nivel nacional, que apueste por las nuevas tecnologías y por la inspección educativa a nivel nacional, como el modelo que, en apenas un año y medio, permitió bajar el abandono y el fracaso escolar un 7%”.

Con un modelo sanitario también, ha explicado, “sin listas de espera, con libertad de elección de los profesionales, con tarjeta sanitaria única a nivel nacional, con cartera básica de servicios para todos y sin turismo sanitario”. “La Constitución dice que España es un país de ciudadanos libres e iguales, libres para vivir donde quieran, e iguales porque tiene que tener garantizados los servicios básicos independientemente de dónde vivan”, ha remarcado Casado.

EL PP ES EL ÚNICO QUE DEFIENDE LA CONSTITUCIÓN

En el marco de los 40 años de conmemoración de la Constitución, el presidente nacional del Partido Popular ha lamentado que “una vez más (todas las demás formaciones) nos han dejado solos” ya que, como ha explicado, el PP “es el único que defiende la Constitución”. El único, ha añadido, “que no quiere abrir a una reforma innecesaria de la Carta Magna las apetencias suicidas de los populistas que piden la república y que piden la nación catalana, y de los independentistas que piden el fin de España como la conocemos”.

“Con ese legado de la Constitución, con esa concordia que reza en epitafio del presidente Suárez en la Catedral de Ávila, con esa concordia que fue fruto de un diálogo muy intenso y de un consenso esencial”, ha subrayado, “tenemos que construir afectos, tenemos que ser el punto de unión de generaciones, territorios e ideologías y, en definitiva, de necesidades, porque somos el mejor instrumento para responder a ellas y para ayudar a todos nuestros compatriotas”.

“Y nos ha tocado una gran responsabilidad que nos tiene que llenar de orgullo: recuperar este país por tercera vez, en esta ocasión en tiempo récord”, ha puesto de manifiesto Casado, que ha resaltado que “estamos preparados para hacerlo, puesto que tenemos los principios más sólidos y también los mejores candidatos a la hora de pedir lo más sagrado: el voto”.

“Vamos a recuperar a la gente que ha dejado de confiar en nosotros, somos conscientes de que no somos perfectos”, ha dicho, “pero estamos en condiciones de decir que no van a encontrar al PP fuera del PP; ni lo han encontrado ni lo encontrarán”. “Esta sigue siendo su casa, la gran fuerza transformadora de España, la mayoría tranquila, sensata, moderada, pero sin complejos, para defender esos principios y valores que la mayoría de los españoles han puesto hace muy poco en su balcón”, ha subrayado.

PP PREPARADO PARA GANAR

En su intervención, el líder popular también ha detallado la contribución del PP al progreso de España, asegurando que está preparado para ganar de nuevo las elecciones, porque cuando ha gobernado “siempre ha mejorado la vida de la gente”. “Somos el proyecto político más grande de este país, somos los que tenemos 50 escaños más que quien gobierna; somos los que tenemos la mayoría absoluta en el Senado; somos parte del partido que preside el Consejo Europeo, la Comisión Europea, el Parlamento Europeo”, ha enumerado.

“Tenemos la suerte de militar en el partido de Rajoy, de Aznar, de Fraga –ha proseguido–. Fuimos los más exitosos a la hora de defender los intereses internacionales de España en el Atlántico, en el Mediterráneo, en Iberoamérica y en Europa. Somos el partido que aprobó la prisión permanente revisable, en franca y orgullosa soledad; los que aprobamos el cumplimiento íntegro de las penas; los que desmontamos el entramado asesino terrorista de ETA, también cuando nadie confiaba en ello y apelaban al diálogo. Somos el partido, en definitiva, que fue parido para servir a España, como decía su fundador y, sobre todo, que es absolutamente indisociable de su historia democrática”