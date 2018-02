El ministro de Justicia de España, Rafael Catalá, ha asegurado esta mañana durante una entrevista en “El Programa de Ana Rosa” de Telecinco, que “Ciudadanos no ha hecho nada, ni malo ni bueno”.

PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE

En primer lugar, el responsable de la cartera de justicia en el Congreso de los Diputados, ha querido hacer hincapié en la constante lucha que el Gobierno de España llevó a cabo para regular la legislación sobre el terrorismo yihadista, “algo que no hicimos antes”. En este sentido, declara que “como no la conocíamos, incluimos algunos artículos sobre las figuras penales que no existían a fin de adecuar el código penal a la delincuencia o a nuevos casos que surgen. Así, aclara que se trata de una pena con la que poder condenar a personas por delitos gravísimos y que no vuelva a tener libertad hasta que aseguremos que no vuelva a cometer esos delitos.

Es un apena extraordinaria para casos extraordinarios, recalca el ministro, confirmando que en dos años se ha producido una única sentencia para esta pena, ya que por suerte, esos delitos tan graves, “no suceden con frecuencia”.

Asimismo, el dirigente popular en el Congreso subraya que se trata de una pena existente en toda Europa y que ha sido reconocida por los tratados internacionales, la Corte Penal Internacional y “el Tribunal de Derechos Humanos permite que haya este tipo de penas siempre que sean revisables”.

“No pongamos en la calle a una persona si no garantizamos primero que pueda volver a vivir en sociedad”.

ENCUESTAS

Preguntado por encuestas recientemente hechas públicas donde auguran un aumento de Ciudadanos en la intención de voto, el ministro de Justicia explica que “Ciudadanos no gobierna en el Gobierno, Ayuntamientos y recibe mucho apoyo de la gente, pero no ha hecho nada bueno”. Dice que les gustaría que Ciudadanos les apoyasen más “y que no nos dejasen tirados pero yo entiendo que es un momento de simpatía y aunque quede más de un año para las elecciones, esta situación nos sirve de acicate ya que nos permite revisar las propuestas de los ciudadanos, lo que tenemos que hacer y cuando nos dicen que puede ir mal es una buena propuesta para ponerse las pilas”.

DECLARACIÓN DE GRANADOS

En relación a la declaración de Francisco Granados de esta mañana en la Audiencia Nacional, Rafael Catalá niega que el Partido Popular esté preocupado “porque una persona que está en un proceso penal, lo que seguramente planté es su estrategia de defensa y todos estos asuntos que a todos nos preocupan son temas del pasado, del año 2003, 2004, 2005, etc., y todas las personas implicadas en esos asuntos están fuera del PP, pertenecen al pasado”. Afirma que se han endurecido las leyes y que ahora existe “más control”.

“Cuando yo voy a un pueblo o a una ciudad les digo que vayan con la cabez muy alta porque el PP es recuperación económica, empleo y estabilidad”.

SITUACIÓN EN CATALUÑA

Preguntado por la situación actual por la que atraviesa Cataluña y sobre lo acontecido en la comunidad autónoma, el ministro de Justicia de España espera que los que tienen mayoría de escaños, “formen gobierno y empiecen a gestionar la sanidad, los servicios”, porque una vez visto el informe, “los letrados no lo ponen fácil”.

Señala que se trata de un momento de responsabilidad para los políticos catalanes. Después de todo lo sucedido, “de la tensión y agresividad por parte de la sociedad independentista catalana, la lectura positiva es que han funcionado las instituciones, que nuestra Constitución tiene plena vigencia y que quien comete un delito acaba en los tribunales”.