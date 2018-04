El secretario general de Ciudadanos (Cs), José Manuel Villegas, ha advertido al presidente del Gobierno que ‘debe decidir si apoya y avala la acción de Cifuentes o bien si se separa de ella y propone un nuevo candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid’. ‘Ahora nos queda esperar a Mariano Rajoy y saber si su falta de acción es un aval a las mentiras de la presidenta madrileña’, ha dicho el ‘número dos’ de la formación naranja.

Según Villegas, ‘las conversaciones con Fernando Martínez-Maíllo [coordinador general del PP] no existen desde el pasado lunes cuando el PP decidió tapar el asunto y no llegar a la verdad’. ‘Nosotros decimos a Rajoy que aparte a Cifuentes y proponga otro candidato para llegar al final de la legislatura porque queremos un candidato que no esté metido en ningún lío, que no mienta y que no tenga masters falsos’, ha espetado el secretario general de Cs.

El ‘número dos’ del partido liberal ha presidido la presentación del Comité Regional del partido en Castilla-La Mancha y ha apostado por ser una ‘herramienta útil capaz de regenerar la política nacional y regional’. ‘Somos más de 5.000 inscritos en Castilla-La Mancha y esto es síntoma del buen trabajo que se está realizando’ ha destacado Villegas.