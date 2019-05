Ciudadanos (Cs) lamenta que el Parlamento no haya reprobado al consejero de Acció Exterior, Alfred Bosch, por sus actitudes antieuropeístas. La diputada de Cs y portavoz de Acció Exterior, Susana Beltrán, defendiendo una moción sobre el europeísmo, ha apuntado que “el conseller Bosch dice que no parará de explicar la realidad de Cataluña por el mundo, pero en lugar de eso sólo hace propaganda separatista e ideología partidista”.

La portavoz naranja ha afirmado que el Govern “sigue siendo muy antieuropeísta porque no respeta el estado de derecho y no renuncia a la vía unilateral” porque “no sólo se saltaron la ley durante el golpe a la democracia, sino que, como no renuncian a la vía unilateral, siguen saltándose uno de los valores de la Unión Europea (UE), que es el respeto al estado de derecho”. Beltrán ha señalado que, mientras en Cs les gusta “construir puentes, los grupos separatistas prefieren poner muros entre Cataluña y España o Puigdemont dice que la UE es un club de países decadentes”. “No estamos de acuerdo”, ha afirmado, “la UE es un horizonte de libertad y esperanza”.

También ha explicado que “no se respeta la ley de acción exterior donde se dice claramente que no puede haber discriminaciones por convicciones políticas” y ha apuntado que “el actual Gobierno no tiene la transparencia como marca, sino la opacidad”. La diputada ha afirmado que le gustaría “que Cataluña se pueda mirar el espejo y sea el mejor reflejo de Europa, pero este momento aún no ha llegado” y ha propuesto el día 9 de mayo como festivo “para reivindicar el día de Europa”. “No puedo imaginar un proyecto más revolucionario, sugerente y atractivo a nivel internacional que la Unión Europa”, sentenció.