“Estamos a un puñado de votos de gobernar España y dar la vuelta a la pesadilla de 10 meses de Sánchez”. Así lo ha dicho el candidato de Ciudadanos (Cs) al Congreso de los Diputados por Barcelona, José María Espejo-Saavedra, en L’Hospitalet de Llobregat acompañado de la también candidata de Cs por Barcelona, Carina Mejías, y el concejal de Cs en L’Hospitalet, Miguel García. Espejo-Saavedra ha afirmado que “la mayoría de los catalanes se ha dado cuenta de que Sánchez e Iceta primero dicen una cosa, pero cuando ya tienen los votos de la gente pactan con Torra y Rufián, quienes han vulnerado los derechos de los ciudadanos en Cataluña”.

“Rivera y Arrimadas han demostrado estar ahí cuando ha habido que plantar cara a aquellos que han querido atacar los derechos de los catalanes”, ha recordado, y ha apuntado que “Sánchez se ha de dar cuenta que no puede poner el futuro de España en manos de aquellos que se quieren ir y no les interesan las familias, los pensionistas ni los autónomos españoles”. Espejo-Saavedra ha señalado que “Sánchez tiene miedo porque Albert Rivera es el único candidato con un proyecto común para España, que habla para las familias y los trabajadores”.

El candidato al Congreso ha afirmado que la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre la Llei d’Educació de Catalunya “avala la posición de Cs al decir que el castellano tiene que ser lengua vehicular en la escuela catalana”. Ha explicado que “hoy en día no es una lengua vehicular, lo que incumple las sentencias del TC y del Tribunal Supremo (TS)”, porque “el castellano no tiene un porcentaje razonable en las clases” y ha recordado que “lo que dice la sentencia es lo que lleva diciendo Cs desde que entró hace 12 años en el Parlament de Catalunya”. Por último, Ha lamentado que el PSOE mienta, “como hizo en los debates electorales” diciendo que la sentencia “da a entender algo que no es”.