“Quien intenta domar al tigre populista acaba devorado por él. El Sr. Sánchez debería aplicarse la lección”. Así de rotundo se ha mostrado el cabeza de lista de Ciudadanos (Cs) al Parlamento Europeo, Luis Garicano, sobre el anuncio de dimisión de Teresa May junto al candidato a presidir la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, durante un recorrido por la capital del Tormes donde han podido visitar la Biblioteca General Histórica de la Universidad de Salamanca con la alcaldable, Ana Suárez.

Garicano ha querido recordar así que el próximo domingo 26 de mayo, “nos estamos jugando el futuro de nuestro país” de cara a “frenar el independentismo desde Bruselas”. Por eso, el número uno de Cs al Parlamento Europeo ha pedido el voto a los salmantinos, y al resto de españoles, y ha hecho un llamamiento para que el domingo “nadie se quede en casa” y apoye a Cs porque “estamos ante un momento muy importante”.

Por su parte, Igea ha dicho que Cs ha venido “a cambiar las cosas, a traer libertad y regeneración, con esfuerzo e ilusión”. “Castilla y León es capaz de lo mejor y no tiene que resignarse a nada. El domingo vendrá una nueva etapa porque desde Ciudadanos no vamos a ceder al populismo, ni al trío del hacha, ni al sanchismo, ni al conformismo, ni ante los que no quieren acabar con el clientelismo y la corrupción”, ha subrayado.