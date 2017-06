“Puigdemont le tiene miedo a la democracia y a los resultados por eso quiere un debate a medida en el Congreso”. Así lo ha dicho el Secretario de Comunicación de Ciudadanos (Cs) y portavoz adjunto en el Parlament, Fernando de Páramo, después que el President de la Generalitat, Carles Puigdemont, haya enviado una carta al Congreso de los Diputados para exponer su proyecto separatista.

De Páramo considera que “Puigdemont se cree que el Parlament es suyo y ahora quiere imponer sus propias condiciones en el Congreso de los Diputados” cuando “los demócratas debemos aceptar los resultados democráticos”.

El secretario de Comunicación de Cs también ha considerado “lamentable” que todavía no se haya reunido la Junta de Seguridad porque “la mala gestión del Govern y su obsesión con la independencia lo acabamos pagando todos”. De Páramo ha dicho que el gobierno de Puigdemont “es incapaz de preocuparse por los problemas reales de los catalanes independientemente de la bandera que cada uno tenga colgada en su balcón”.

El diputado de la formación naranja también ha dicho que “la solución a la crisis interna del PSOE no puede ser echarse a manos de ‘Demoliciones Iglesias’, podemizarse e intentar sumar con los partidos separatistas. A Rajoy hay que ganarle en las urnas”. Y ha añadido que “lo único que le preocupa a Pedro Sánchez, desde que ha puesto un pie en Ferraz, es mirar por el retrovisor a la izquierda”.

De Páramo ha hablado también sobre el nuevo partido llamado ‘Lliures’ aunque cree que “son las mismas caras con las mismas ideas” cuando “Cataluña necesita una alternativa de gobierno que no sea parte del problema sino de la solución”. En este sentido, ha recordado que Ciudadanos encabeza un “proyecto nuevo, limpio, sin mochilas y sin corrupción”. Por eso, le ha pedido de nuevo a Puigdemont “que convoque elecciones de verdad con urnas de verdad” para tener “un gobierno que no robe, que sea limpio y que no esté obsesionado por separarnos”.