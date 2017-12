El portavoz de Fomento del Grupo Parlamentario Ciudadanos (GPCs), Fernando Navarro, ha señalado que desde la formación “seguiremos apostando por una planificación integrada, sostenible y creíble del Corredor Mediterráneo, una infraestructura que es esencial para nuestro país ya que sirve para vertebrar España y unirnos con Europa”, pese a que el Gobierno “intente politizar la construcción de las infraestructuras y priorice los corredores radiales de alta velocidad”.

Según ha explicado Navarro en su intervención en Pleno, el Ejecutivo ha mostrado “una clarísima falta de planificación ya que los proyectos se acometen a trompicones y por impulsos electorales”.

Por eso, desde la formación liberal se ha propuesto “desarrollar una Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, la creación de una Oficina Nacional de Evaluación que valore las decisiones de inversión en infraestructuras con criterios de utilidad social y la elaboración de un gran Pacto Nacional por el Transporte y las Infraestructuras” porque “nos gustaría que hubiera cada vez más y no menos trenes, que fuesen cada vez más y no menos fiables y que tardasen cada vez menos y no más”, ha concluido.