Sara Vilà, senadora de En Comú Podem, presenta una moción ante la Comisión de Asuntos Exteriores para que España promueva la paz en Oriente Medio en base a las resoluciones de Naciones Unidas, rechazando las decisiones unilaterales adoptadas por Israel y Estados Unidos

El pasado 6 de diciembre Donald Trump, presidente de Estados Unidos, reconocía Jerusalén como capital del Estado de Israel y ordenaba el traslado de la embajada norteamericana a la ciudad. La decisión, recibida con sorpresa por la comunidad internacional, provocaba de inmediato una ola de indignación en el mundo árabe y musulmán. El propio Papa Francisco criticaba la decisión e instaba a todas las partes a respetar el status quo de la ciudad de Jerusalén en base a las resoluciones de la ONU. La propia Asamblea General de las Naciones Unidas aprobaba una resolución (128 votos favorables, 35 abstenciones y 9 votos negativos) que rechazaba la decisión de Trump para reconocer Jerusalén como capital del Estado Israelí. España, junto a países como Francia y Alemania, votaba favorablemente a la resolución aprobada.

Por ello, la moción registrada en la Comisión de Asuntos Exteriores por Sara Vilà, senadora de En Comú Podem, insta al Gobierno a mantener la posición manifestada en la Asamblea General de la ONU, no reconociendo a la ciudad de Jerusalén como capital de Israel y, por supuesto, no trasladando allí la embajada española. “Queremos que nuestro país asuma la necesidad de jugar un papel protagonista en clave internacional, en base siempre a la defensa de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional”, ha manifestado la senadora Vilà, para quien “la decisión de Trump puede causar un auténtico incendio en una zona tan sensible como Oriente Medio”.

La iniciativa de En Comú Podem insta también al Gobierno a “condenar la construcción ilegal, desde el punto de vista del Derecho Internacional, de nuevas viviendas para continuar la ocupación de Territorios Palestinos sin respetar las fronteras establecidas por la ONU en 1967 y por los acuerdos de Oslo en 1993”.

La propia senadora Vilà ha visitado en varias ocasiones los territorios palestinos, habiendo sufrido en primera persona durante 2014 el bloqueo que asola la franja de Gaza desde 2006. Durante aquella visita, el ejército israelí llegó a emplear fuego real para amedrentar a los civiles y observadores presentes. Para Sara Vilà “Trump y Netanyahud son la extrema derecha y el desprecio que ambos tienen hacia los palestinos, así como la decisión de trasladar a Jerusalén la capital israelí, es una auténtica declaración de guerra que pone en jaque todo Oriente Medio”. “Queremos que nuestro país mantenga una política exterior que pivote sobre el respeto a los derechos humanos y la legalidad internacional, emanada de las resoluciones de la ONU”, añade la senadora de En Comú Podem.