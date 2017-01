No obstante, como representantes políticos de millones de ciudadanos españoles, como socialistas, como europeos, nos sorprendemos del cambio que muestran las manifestaciones del presidente Trump, sobre la Unión Europea y las alianzas defensivas de la que formamos parte como aliados. La UE, sus Estados miembros y los Estados Unidos de América compartimos tanto, que no podemos permitir que se nos dé un trato que no sea el de igual a igual. Por ello, reclamamos al Gobierno de España que trabaje activamente con nuestros socios europeos para articular una posición común frente a los retos que plantea la nueva administración Trump y que, por tanto, pida formalmente al presidente del Consejo europeo que convoque de forma urgente una Cumbre extraordinaria para abordar esta situación.

No vamos a consentir tampoco trato de desprecio a ningún país amigo de España y de la UE, empezando por México: un país amigo y aliado histórico de España, que siempre ha sido solidario con los españoles, incluso en nuestros peores momentos como en la guerra civil. Debemos recordar que Estados Unidos no ha dejado nunca de gestionar sus fronteras y establecer un alto nivel de exigencia en sus relaciones comerciales y de cualquier tipo. Los demás actores internacionales hemos respetado siempre sus intereses. No hay un lugar para un trato y una relación que no sea respetuoso y de igual a igual. Por tanto, el gobierno de España debe salir enérgicamente en defensa de México y de los mexicanos. España debe defender las buenas relaciones entre México y Estados Unidos. Debe trabajar para ayudar a que los Estados Unidos comprendan que el entendimiento y el dialogo -en lugar del desprecio y las amenazas- con sus vecinos y aliados va en su propio interés, en el interés de toda la comunidad internacional. Por ello, el gobierno debe reclamar la convocatoria urgente de una Cumbre Iberoamericana para abordar este problema de forma conjunta con esta comunidad.