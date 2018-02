La titular de Defensa, que ayer visitó el contingente español desplegado en Malí en un viaje que también la ha llevado a Gabón , ha explicado que “nuestros hombres y mujeres ayudan a que un país como Malí no caiga en las garras del terrorismo más radical, como el yihadista, y que se convierta en una cuna del terrorismo que pueda afectar a la propia seguridad de las familias españolas y a la defensa de nuestro modelo de convivencia”.

Cospedal ha apuntado que España acaba de tomar el mando de la operación de la Unión Europea en el país africano, y ha especificado que las tropas españolas no intervienen directamente en el conflicto: “Hemos asumido el mando de la operación de adiestramiento y formación de los militares malienses, para que puedan luchar contra los enemigos”. “Ayudar a este país es muy importante”, porque, en su opinión, “así puede tener un futuro” frente a la posibilidad de que “acabe siendo un estado fallido en poder de terroristas u criminales” y esta situación se expanda por el continente y termine afectado a Europa y España.

La ministra de Defensa ha insistido en que “hoy, las amenazas son globales y hay que ir donde se origina el riesgo” y, con este objetivo principal, se despliegan en estos momentos 15 misiones de las Fuerzas Armadas en el exterior. La seguridad, ha añadido, se logra trabajando tanto en nuestras fronteras como en misiones internacionales: “Un Estado tiene que garantizar nuestra seguridad, y si no tenemos seguridad no podemos disfrutar de nada”. “La seguridad es un requisito sine qua non para poder disfrutar de todas las demás libertades”, ha resaltado.

Inversión en defensa

Por todo ello, la titular de Defensa ha incidido en la importancia de la inversión en Defensa, recordando que en el año 2014 el Gobierno de España se comprometió en el entorno de la OTAN a establecer un progresivo incremento de esta inversión hasta alcanzar el 2% del Producto Interior Bruto en una década. La intención del Gobierno, y siempre que la economía lo permita, es avanzar en ese objetivo y aumentar la cifra actual (en torno al 0,86%) hasta alcanzar un 1,5% en el año 2024.

María Dolores de Cospedal ha remarcado el retorno para la economía que supone cada euro invertido en seguridad y defensa: “Se crea mucha investigación, desarrollo y nuevas tecnologías. Y todo esto también engrandece a nuestro país, y nos hace situarnos entre las naciones de nuestro entorno como una potencia importante y que tiene algo que decir en la escena internacional”.