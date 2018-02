La ministra de Defensa de España, María Dolores de Cospedal, ha asegurado esta mañana durante una entrevista en el programa “Herrera en COPE”, que “hay periodistas que hacen muy bien su trabajo y que a muchos nos han sacado pantallazos de nuestro móvil y no ha pasado tanto ni ha pasado nada”.

MENSAJES DE PUIGDEMONT

En este punto, la ministra de Defensa de España y Secretaria General de los populares ha explicado ante los micrófonos de la COPE, que “cuando uno habla del famosos procés y dice lo lógico es que hicieran esto. En todo caso también le digo, a mí con toda sinceridad el estado anímico del señor Puigdemont me importa bastante poco”, ha declarado. Explica que lo que habría que plantearse es si su estado anímico es el más adecuado para ser gobernante, teniendo en cuenta la situación en la que ha puesto a Cataluña y al resto de España.

ELECCIÓN DE OTRO CANDIDATO

La dirigente popular considera que aplicando la lógica, “lo normal sería que el presidente del Parlamentro de Cataluña presentara a la Cámara otro candidato que no estuviera en ninguna causa judicial y que pudiera reprsentar a los catalanes como presidente de la Generalitat”. Además, insiste en la idea de que si él no presenta ningún otro candidato, también habría otro partido político “que fue el que ganó las elecciones, que creo que en este momento podría dar un paso al frente”.

MISIONES EN MALI

Preguntada por la actividad de los militares españoles en Mali, la ministra de Defensa asegura que están ayudando a un país como éste a que pueda evitar caer em ñas garras del terrorismo más radical, yihadista y de las organizaciones criminales. “Hoy que las amenazas son globales no se combaten sólo dentro de nuestras fronteras, también hay que ir allí donde se origina el riesgo. El riesgo en este caso se encuentra no sólo en Mali, también en otros países donde hay tropas españolas trabajando”, ha confirmado.

Así, en materia de inmigración ilegal, Cospedal reconoce que “este tipo de operaciones tienen muchísima influencia porque lo que necesita persona en cualquier país para poder vivir es seguridad”, imprescindible, sigue explicando, para poder tener un empleo, libertad, justicia y la población más joven se ve impelida a emigrar.

SOLICITUD PRESUPUESTO OTAN

En este punto, María Dolores de Cospedal niega que España llegue al 1% del PIB que pide la OTAN, e incluso, asegura, “este año llegamos a menos por una razón, porque el presupuesto de Defensa se mide con relación al PIB. Como España ha crecido por encima de nuestras expectativas la inversión relativa en Defensa ha bajado”. No obstante, insiste en que desde el año 2014 el Gobierno de España se comprometió a establecer un progresivo incremento en la inversión en Defensa, “que no gasto -yo considero que lo que hacemos en Defensa es invertir en seguridad- hasta llegar a alcanzar un 2 % en una década”.

GOBIERNO ACTIVO EN CATALUÑA

La secretaria general del Partido Popular ha rechazado la afirmación hecha en relación a que el Gobierno de España está paralizado. Asegura que está realizando muchísimas cosas; “el crecimiento de la economía, la creación de empleo que estamos viviendo estos años, la política para garantizar nuestro sistema de pensiones, contra la violencia de género, en el ámbito de la energía, etc”.

Niega que sienta euforia o que sea éste un tema de ganar o perder, sino que “hay que ser muy conscientes de que hay una situación en el Parlamento de Cataluña que es la que es y que, hoy por hoy, los diputados que representan el independentismo tienen mayoría para poder gobernar”. Asimismo, llama a la responsabilidad de todos y a los que se encuentras en la comunidad autónoma, para presentar un candidato. Además, considera que esa responsabilidad también la tiene el partido de Ciudadanos, “que es quien ha ganado las elecciones para decir vamos a terminar con este in pass, vamos a presentar una candidatura y, aunque no salga, empiece a correr el plazo de dos meses para que haya un gobierno en Cataluña”.

Así, considera que no se puede disasociar la figura del Gobierno con la del partido que sostiene al Gobierno, “que lo hace para lo bueno y para lo malo y el Gobierno ha hecho el trabajo duro en el tema de Cataluña y es el trabajo que teníamos que hacer”. Reconoce que este trabajo, que tendría que haber dado mucha rentabilidad política, “a veces no es así porque las condiciones en Cataluña no han sido las más favorables”.

DESAFECCIÓN CASOS JUDICIALES

María Dolores de Cospedal, afirma así, que los casos que ahora tendrán visbilidad judicial influyen en la desafección de la sociedad. Sin embargo, aclara que “son casos casi todos ellos que traen causa de hace diez, quince, doce años en muchísimas ocasiones pero que ahora se está viendo el procedimiento. Desde luego no ayuda nada y nosotros no estamos ni nada orgullosos ni nada contentos con esta situación”.

AUMENTO PRESUPUESTO MILITAR

Finalmente, la ministra de Defensa ha asegurado que tras pasar unos años muy largos de crisis económica, se están estudiando cómo hacer esos incrementos “de carácter global” para todos aquellos que trbajan para el Estado ya que hay una diferencia retributiva muy grande con las comunidades autónomas.