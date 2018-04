La secretaria general del Partido Popular y presidenta del PP de Castilla-La Mancha, María Dolores Cospedal, ha apelado hoy a la responsabilidad de los partidos para apoyar y aprobar “los presupuestos más sociales de toda la historia”. En ese sentido, ha explicado que el Proyecto de Presupuestos Generales presentado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, “es récord en la cantidad de dinero destinado a becas para jóvenes estudiantes, permite la subida de pensiones a los pensionistas, no tanto como nos gustaría, pero permite la subida de las pensiones, y no bajarlas ni estancarlas como hizo PSOE cuando gobernó en este país”; y que también “permite que llegue más dinero a las Comunidades Autónomas para sanidad y educación”.

En la clausura del Congreso Provincial de Nuevas Generaciones de Toledo, Cospedal ha subrayado que esa responsabilidad es la gran diferencia “entre los que gobernamos para los ciudadanos y los que gobiernan solo por interés político y partidista con un solo objetivo: hacer daño al Gobierno, aunque sea a costa de hacer daño a España”. “Yo confío mucho en la constancia, en la perseverancia y también en el sentido de la responsabilidad. Eso al final da buenos frutos, aunque al principio sea más duro”, ha recalcado.

La dirigente popular se ha referido también al Pacto Educativo: “Hay muchos millones de españoles que esperan que podamos acordar por fin conjuntamente nuestro modelo educativo y que la educación no esté sujeta a ningún vaivén político, ni de intereses de nadie”. Cospedal ha explicado que el PSOE se levantó porque pensaba que no había dinero suficiente, sin querer hablar de contenido. Ahora, el Gobierno ha puesto encima de la mesa 5.000 millones más, pero no se han vuelto a sentar en la mesa de negociación.

“¿Sabéis por qué? –ha preguntado–. Eso se llaman excusas de mal pagador porque en el fondo, por mucho que digan, no tienen interés en dar estabilidad a este país y su interés político y partidista es superior al de los jóvenes españoles”.

IMPORTANTE LABOR DE NNGG

La secretaria general ha felicitado a todos los miembros de Nuevas Generaciones porque son “la organización juvenil que con mayor convicción defiende lo que somos como país, el legado de nuestra historia, nuestro presente y nuestro futuro como nación plural y diversa”. “Es un orgullo tener una organización juvenil con tanta gente joven, la más importante de España, que está orgullosa de sus valores, defender un futuro para España y de defender las cosas auténticamente importantes: la creación de empleo, la iniciativa individual, la excelencia, la mejor educación, la mejor formación, la solidaridad con aquellos que peor lo están pasando”, ha subrayado.

Cospedal también ha puesto en valor que el Partido Popular defiende “la unidad de nuestro país y la división de poderes”. Por eso, ha añadido, “el poder judicial tiene que ser independiente y el poder legislativo tiene que servir para hacer leyes en beneficio de los ciudadanos y no para hacer leyes en beneficio de los que están en política”. “Algunos creen que la política son brochazos de pintura, no ir nunca al detalle, hacer eslóganes que queden bien en los medios, que no hace falta profundizar”, ha criticado.

EL PP ESTÁ JUNTO A LOS QUE DEFIENDEN LA LIBERTAD

La secretaria general del PP ha recordado también que la defensa del imperio de la Ley “es la única manera que conocen los países para que haya democracia”. Si la Ley no es igual para todos, la democracia no existe.

“Le quiero mandar un mensaje a todos los españoles de Navarra que no se sienten representados por ese Parlamento de Navarra y por ese Ayuntamiento de Pamplona, que apoyan manifestaciones a favor de quienes agredieron en Alsasua a las familias de los Guardias Civiles, que están defendiendo la seguridad y la libertad de todos: Sabemos muy bien que no os sentís representados por esas personas y quiero deciros que el PP está con aquellos que nos ayudan a defender la libertad, a ejercer nuestros derechos y con sus familias, porque estamos al lado de aquellos que cumplen la Ley y que permiten que los demás podamos ejercer nuestros derechos”, ha subrayado.

NO SOBREPONERSE A LA LEY

En su intervención, la dirigente popular también ha insistido en que “la única democracia posible es la que se fundamenta en la igualdad de todos ante la ley”. “Este es un partido que defiende la democracia, la libertad de expresión y la pluralidad, y lo vamos a seguir haciendo”, ha destacado.

Por último, ha advertido de que cuando algunos “quieren sobreponerse a la Ley” y ser más importantes que ella “se termina la democracia y empiezan las dictaduras”. “Me da igual que sean dictaduras independentistas, que se llamen independentistas de izquierdas, de derechas, radicales, populistas… Se llama dictadura a aquel sistema donde el que manda se cree que está por encima de la Ley”, ha concluido.