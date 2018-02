Recién llegada de una misión en Mali, la ministra de Defensa de España y secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal ha asegurado esta mañana durante una entrevista en el programa “Los Desayunos” de TVE, que es imposible investir al presidente de la Generalitat si no está de forma efectiva y presente en la sesión de investidura.

CATALUÑA

Nada más comenzar la entrevista y en relación con la investidura de un candidato para presidir la Generalitat de Cataluña, la secretaria general de los populares afirma que “lo de los presidentes simbólicos no lo entiendo. Se puede ser legalmente o no se puede”. A partir de ahí, la ministra de Defensa espera que el parlamento de Cataluña pueda elegir a un presidente de la Generalitat que tenga la condición suficiente y que pueda ser presidente y “eso es lo que esperamos todos del presidente del parlamento de Cataluña”.

Dice que si el acuerdo “sirve para desbloquear la situación y engañando a los ciudadanos y engañándose a sí mismo tienen una salida que ellos puedan considerar honrosa, puede no parece mal, aunque bueno, honrosa o deshonrosa, porque yo creo que es engañar al ciudadano”. Advierte que Puigdemont “no puede ser presidente de Cataluña si no se está presente y de forma efectiva en Cataluña y además, si no toma posesión de su escaño”.

SESIÓN DE CONTROL

Preguntada por la primera sesión de control al gobierno del año que tuvo lugar ayer en el Congreso, Cospedal ha recordado ante las cámaras de la televisión pública, que PP y Ciudadanos tienen un acuerdo de legislatura “que nosotros estamos cumpliendo y otros los cumplen de otra manera llegando a acuerdos que luego rompen en el parlamento”. Advierte que todo el mundo puede hacer la oposición que le parezca bien “pero que Ciudadanos intente desgastar al Gobierno a costa de un tema tan importante como el intento de la Declaración Unilateral de independencia en Cataluña es inaceptable y de una deslealtad tremenda”.

DE GUINDOS CANDIDATO BCE

En este punto, la ministra de Defensa de España ha asegurado que la candidatura de Luis de Guindos para la vicepresidenta del Banco Central Europeo es la mejor, “ya que es una persona muy capacitada, de gran profesionalidad y conocimiento económico en el ámbito europeo e Internacional y en España tienen mucha suerte de sentar a un español como vicepresidente del BCE porque esto siempre es bueno para España”. Respecto a la actitud negativa después de haberse conocido la decisión, María Dolores de Cospedal dice que no le sorprende y que nuestros candidatos sean considerados como los mejores, es una cosa buena para nuestro país. Decir que no vale la candidatura de De Guindos porque nos gustaría que fuese una mujer, me parece un argumento que se cae por su propio peso teniendo en cuenta que el otro candidato que se presenta es un irlandés y no una irlandesa”.

PRISION PERMANENTE REVISABLE

Aquí, la ministra ha explicado que cuando el Partido Popular no presenta iniciativas “es que el Gobierno está paralizado y cuando el PP y el Gobierno las presenta es que nos aprovechamos del dolor de las personas”. Así, advierte que todo en el Congreso querían derogarla, incluido Ciudadanos, que primero vota en contra y luego se abstiene. “Nosotros queremos garantizarla porque no es contraria al principio de inserción y hay una demanda social para mantener esa figura”, ha sentenciado.

REFORMA DE LA LEY ELECTORAL

Ante la propuesta hecha por Ciudadanos para modificar la Ley Electoral en España, Cospedal ha explicado que hay posibilidad de llegar a un acuerdo siempre que sea mayoritario, ya que, recalca, se trata de una “legislación de la ley electoral que debe tener un acuerdo mayoritario”. Rechaza algunas de las propuestas que podrían incluirse dentro de esa medida como que se pueda votar a partir de los dieciséis años. “No puede irse a una operación-intervención quirúrgica solos y no pueden votar”.

Asimismo destaca que hay sistemas electorales en otros países más justos con el partido que gana las elecciones y “que aquí queramos ir al revés que todo el mundo me parece una barbaridad solo para conseguir más votos”. La arquitectura de la reforma electoral requiere más consenso, dice la dirigente popular, “ya que no hablamos de uno o dos escaños, estamos hablando de la arquitectura de la ley electoral”, ha declarado.

SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO

Aquí, la ministra ha explicado que no ve volver a poner el servicio militar en España, ya que “la sociedad española no estaría preparada y no podría aceptar un servicio como este”. Asegura que en España “tenemos la opción de ser reservista voluntario y que quien quiera puede acceder a este puesto”.

ESTADO DE ÁNIMO DEL PP

La también diputada en el Congreso de los Diputados, ha insistido en que en muchas ocasiones Ciudadanos ha hablado del PP cuando le ha parecido, y cuando el PP habla de C´s, parece que hay una lucha campal “y nosotros como partido político tenemos derecho a opinar sobre las decisiones de Ciudadanos”. En este sentido, reconoce que Ciudadanos ha sido la primera fuerza política en Cataluña, “y como constitucionalista me alegro”.

“Estamos trabajando para mantener la iniciativa política cuando no se tiene mayoría en el Congreso de los Diputados y ahora se está consiguiendo elevar el salario mínimo, mejorar las pensiones, se está creando medio millón de puestos de trabajo al año, recuperando la calidad de vida de los españoles, etc”.

ELECCIONES MUNICIPALES Y AUTONÓMICAS

Sobre este asunto, la ministra señala que todavía queda un año y medio, “pero sobre el verano tendremos a todos los candidatos y sobre mi posición, estoy preparada para lo que diga mi partido en Castilla La Mancha. Quiero lo mejor para todos”.