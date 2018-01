​Durante una visita al contingente español en la misión de la Unión Europea ‘EUTM-Malí’, a la que ha calificado como “fructífera”, en el día en que España asume el liderazgo durante el tercer mandato de la operación, la ministra de Defensa ha destacado que, con su presencia en Malí, contribuyen a garantizar “un imponderable y un intangible que solo se percibe cuando no se tiene, el derecho a la protección y a la seguridad que tenemos todos los españoles”. “Sin seguridad, no hay justicia; sin seguridad, no hay un disfrute de los derechos y libertades”, ha añadido.

Asimismo, Cospedal ha agradecido la labor que realizan las tropas españolas por su generosidad, como “mejores embajadores de nuestra tierra” y como ejemplo de quienes mejor “representan los valores de solidaridad, entrega, compromiso y valentía del pueblo español”.

La ministra de Defensa ha señalado que “para España es un honor asumir el mando de la misión para ayudar a las Fuerzas Armadas de Malí a que puedan luchar contra aquellos que quieren hacer de su país el pasto del terrorismo y una tierra sin esperanza”.

Compromiso con la comunidad internacional

María Dolores de Cospedal ha destacado que España participa en todas las misiones de la Unión Europea, en la mayoría de las de la OTAN y en algunas de Naciones Unidas, lo que representa una contribución muy importante de nuestro país a la seguridad de la comunidad internacional.

La ministra de Defensa ha señalado que “estamos aquí para ayudar a Malí, bajo el paraguas de la Unión Europea, al amparo de una resolución de Naciones Unidas y a petición del gobierno de Malí que, en el año 2012, solicitó a la comunidad internacional que le ayudáramos para recuperar su integridad, para luchar contra el terrorismo que amenaza con apoderarse de este país y para poder vivir en paz”.

Así lo ha recordado al afirmar que “España está especialmente vinculada e interesada para proteger a nuestros ciudadanos y nuestros intereses nacionales” y, de manera especial, en el Sahel, más concretamente en Malí, para que “pueda alcanzar la esperanza de tener un país donde haya estabilidad, donde haya una paz duradera y donde sus ciudadanos, sus hombres y mujeres, tengan un lugar donde vivir, no tengan la necesidad de verse atrapados bien sea por fanáticos terroristas o movimientos criminales, o bien sea presa de la inmigración y de los traficantes de seres humanos”.

Participación española

España participa en la misión de la Unión Europea ‘EUTM-Malí’ desde abril de 2013, cuyo primer contingente estuvo formado por 50 efectivos. Posteriormente, tras el acuerdo del Consejo de Ministros de 7 de junio del mismo año, se incrementó el número de efectivos hasta 110, debido a la mayor implicación española en la formación y adiestramiento.

Con la autorización del Congreso de los Diputados del pasado 24 de enero, España continuará siendo el país que contribuya con más efectivos a la misión ‘EUTM-Malí’, que alcanzará un máximo de 292, para garantizar las capacidades asociadas a los cometidos del mando de la operación, la fuerza de protección y el adiestramiento descentralizado.

El contingente español destacado en Malí está distribuido entre las localidades de Bamako -que alberga el cuartel general de la misión- y Koulikoro, donde se encuentra destacado el grueso del personal dedicado al adiestramiento de los militares malienses y a la protección de la fuerza, si bien las actividades de asesoramiento y adiestramiento se han ampliado a otras zonas de Malí.

Durante 2017 participaron en la misión 451 militares españoles, principalmente del Ejército de Tierra, que adiestraron a 2.100 militares malienses de los más de 11.500 instruidos por el personal de la misión.

Transferencia de autoridad

La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, pondrá fin a su viaje por el continente africano, en el que ha visitado a las tropas españolas desplegadas en Gabón y Malí, tras asistir al acto de transferencia de autoridad de la misión de la Unión Europea ‘EUTM-Malí’ -que se celebrará esta tarde en la sede del Cuartel General Multinacional en la capital de Bamako- por el que España asume el liderazgo durante el tercer mandato de la misión.

Durante la ceremonia de relevo, la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, estará acompañada de sus homólogos de Bélgica y Malí, junto a otras autoridades civiles y militares.

Asimismo, la ministra de Defensa impondrá la Gran Cruz del Mérito Militar al general Laurant por la labor realizada al mando de la misión de la Unión Europea.

Finalmente, el general del Ejército de Tierra Enrique Millán Martínez recibirá de manos del general belga Bart Laurent el mando de la misión, en presencia del jefe del Estado Mayor de Planeamiento Militar de la misión, general de división francés Daniel Grammatico.

España ya ostentó el mando de la misión ‘EUTM-Malí’ cuando, entre octubre de 2014 y julio de 2015, estuvo al frente de la fuerza el general Alfonso García-Vaquero Pradal.

Visita a las tropas españolas

Con anterioridad a la ceremonia de relevo de la misión ‘EUTM-Malí’, la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, se ha trasladado en helicóptero hasta el campo de adiestramiento de Koulikoro, a unos 60 kilómetros al noreste de la capital de Bamako, donde ha sido recibida por el jefe del contingente español, coronel Ignacio de Olazábal Elorz.

Seguidamente, como parte de los proyectos cívico-militar (CIMC) que realizan las Fuerzas Armadas españolas, la delegación española ha conocido de primera mano las actividades que, en este marco, se están llevando a cabo en el colegio público ‘Fraternidad-Reino de España’ en la localidad de Bakaribugu.

La ministra de Defensa también ha podido de conocer de primera mano el trabajo que realiza un equipo de instructores de morteros en apoyo a las Fuerzas Armadas malienses.

Misión de la Unión European ‘EUTM-Malí’

El cometido de la misión ‘EUTM-Malí’ -aprobada por la Unión Europea en enero de 2013- es de carácter no ejecutivo; es decir, los militares la componen no participan en actividades de combate ni acompañan a las unidades malienses en sus operaciones, sino que proporcionan formación, asesoramiento y entrenamiento a las Fuerzas Armadas de Malí para contribuir a la restauración, bajo autoridad civil, de la integridad territorial del país.

El mandato vigente finaliza el próximo 18 de mayo de 2018 y está en proceso de planeamiento la ampliación de uno nuevo que se prorrogue hasta 2020. Además, de los cometidos actuales, está previsto que el nuevo mandato contemple el apoyo al ‘G5-Sahel’, con la fuerza conjunta de Burkina Faso, Chad, Mauritania, Malí y Níger.

En la actualidad, ‘EUTM-Malí’ está compuesta de 581 militares de 28 países, de los cuales 22 pertenecen a la Unión Europea, cinco no son miembros y uno es africano.