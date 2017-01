​La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, en su visita al Destacamento Aéreo ‘Mamba’ en Libreville (Gabón), ha destacado la importante labor que desarrollan nuestros militares en la región “ayudando a la defensa de la libertad, los valores y los derechos humanos”. Según Cospedal, “lo que estamos haciendo es defender la libertad y defender a la gente en el centro de África para que puedan mejorar su calidad de vida y vivir en un entorno seguro”.

Esta mañana, la titular del Departamento de Defensa, que ha sido recibida por el jefe del destacamento, teniente coronel Carlos García Pellín, ha realizado una visita a las instalaciones de esta unidad del Ejército del Aire y ha sido informada sobre los apoyos que presta el destacamento a las diferentes operaciones que se llevan a cabo en la zona.

María Dolores de Cospedal ha mantenido un encuentro informal con los componentes del destacamento, a quienes ha trasladado el agradecimiento de todos los españoles y del Gobierno de España por la tarea tan importante que desarrollan desde este destacamento en Libreville, por defender nuestra seguridad a muchísimos kilómetros de España, porque “hoy no hay fronteras entre la seguridad interior y la seguridad exterior”.

Con la visita al destacamento ‘Mamba’, la ministra de Defensa, finaliza su viaje al continente africano iniciada ayer con la visita al contingente español desplegado en el Cuartel General de la misión de entrenamiento de la Unión Europea EUTM-RCA en la República Centroafricana.

Apoyo a la República Centroafricana y a Gabón

El Destacamento Aéreo Táctico ‘Mamba’ del Ejército del Aire comenzó a operar en marzo de 2014 y está formado por un total de 45 militares. El avión que realiza las distintas misiones fue inicialmente un T.10 (C-130) Hércules perteneciente al Ala 31 de Zaragoza. En octubre de 2014 fue relevado por el aparato que actualmente opera en el destacamento, un T-21 (C-295) perteneciente al Ala 35 de Getafe.

Otras unidades que forman el destacamento son el Grupo Móvil de Control Aéreo (GRUMOCA) que garantiza las comunicaciones entre el destacamento y territorio nacional, el Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo (EADA), encargado de dar protección a las tripulaciones y la carga mientras el avión está en tierra, así como de la seguridad del resto del personal del destacamento y una sección de sanidad con capacidad ROLE 1 para afrontar cualquier contingencia médica.

El destacamento se completa mediante una pequeña jefatura compuesta por una secretaría, un intérprete, una unidad económica, y un oficial de información pública que gestionan, asesoran y apoyan al Jefe de la Fuerza en la dirección y mando del destacamento.

El principal objetivo del destacamento es el transporte aéreo logístico en apoyo a las operaciones francesas BARKHANE y SANGARIS -ya finalizada-, a la de la Unión Africana MISCA (International Support Mission to the Central African Republic), y a la de la ONU MINUSCA (Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Centroafricana). Dichas operaciones se desarrollan dentro de una amplia zona de operaciones que engloba buena parte de los países del Sahel, parte de África Occidental (Burkina Fasso, Costa de Marfil, etc.) y parte de África Central (República Centroafricana y Gabón).

Hasta el momento se han realizado más de 3.000 horas de vuelo en más de 1.100 salidas, en las que se han transportado unas 1.700 toneladas de carga y más de 9.000 pasajeros.

El Destacamento opera desde las instalaciones francesas “Camp de Gaulle” y “Guy Pidoux” sitos en la capital de Gabón, Libreville.