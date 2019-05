El vicesecretario de Organización subraya que, en la fase de negociaciones que se inicia tras los comicios del 26M, para el PP hay dos principios fundamentales: la seriedad y la responsabilidad. “Para este partido es importante que la política de pactos no se convierta en un mercadeo o en un zoco, en el que primen intereses particulares y se entre en el terreno de las contradicciones”, sostiene.

Apunta que es el momento de sentarse y “empezar a trabajar, en base a los programas, para conformar un programa de Gobierno”. “Lo fundamental es lograr gobiernos estables y eso lo dan los programas, algo en lo que ya está trabajando el PP”.

Destaca la importancia de no “quebrar la confianza del votante” en este periodo de diálogo con otros partidos y que, por tanto, el ofrecimiento de Mas Madrid a PSOE y C’s para conformar gobierno, “se distancia de la confianza que el votante” ha depositado en la formación liderada por Albert Rivera. “Estoy convencida de que los votantes de Ciudadanos no votaron más Carmena sino que votaron otro planteamiento”, y respecto a la entrada de Vox en los gobiernos de la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid, apunta que “el PP no ha planteado la entrada en el Gobierno”. “Nosotros estamos planteando iniciar las negociaciones y, a partir de ahí, llegarán las conclusiones. Además, no es la primera vez que se da esta situación, no hay más que ver el acuerdo de Andalucía y los resultados que está teniendo”.

Preguntada por la portavocía del PP en el Congreso, señala que “eso le corresponde al presidente del partido, que cuenta con 65 grandes diputados y sabrá elegir al más adecuado para cada momento”. “La verdad es que no me ha tanteado”, concluye.