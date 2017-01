Diego De los Santos ha comparecido hoy en Sevilla, acompañado por los secretarios de Organización y Comunicación de la candidatura, Fernando Bernáldez y Gabriela Ostos, para presentar su postulación a la Presidencia de Ciudadanos con el objetivo de “recuperar el proyecto regenerador que inicialmente planteó Albert Rivera” ya que “la deriva actual de Ciudadanos es un camino hacia ninguna parte”.

De los Santos ha afirmado que “hay un enorme desencanto entre los afiliados y tenía que surgir una candidatura que lo represente”,argumentando que el partido “está cogiendo clichés de la izquierda y de la derecha, alejándose del centro y del sentido común que siempre ha defendido”.

El candidato también ha asegurado que “en Andalucía no pactaría para apuntalar lo que no funciona y nos mantiene en la marginalidad”, razón por la que “rompería el pacto con Susana Díaz”, explicando que “si no acabamos con la administración paralela no vamos a acabar con la corrupción”.

Para finalizar, De los Santos ha pedido “un interventor ante un sistema de voto telemático que no nos da garantías democráticas” y ha llamado “a la movilización de los desencantados que se han abstenido en otras votaciones y a los que no se sienten representados”.