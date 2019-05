Teodoro García Egea advierte a la presidenta del Congreso y al PSOE que “si no suspende de forma inmediata a los presos preventivos por dar un golpe al Estado, el PP pedirá su reprobación” y se plantea actuar contra ella por prevaricación y desobediencia ante los tribunales. Recuerda que Meritxell Batet ha recibido un escrito “indicándole el camino a seguir para suspender a los presos golpistas de forma inmediata”

Egea afirma que el escrito que envió Batet al TS fue “un intento de lavarse las manos y ganar tiempo”. “Aquí no hay que ganar tiempo: tiene que ganar la democracia y la ley”. Califica de “ignominioso” y un “desacato a la Justicia” que Pedro Sánchez le diga al líder de ERC “no te preocupes” y recalca que la única forma de que Junqueras, Tardá y Puigdemont se preocupen, es votando al PP en el Ayuntamiento y en la Comunidad de Madrid.

Sostiene que España no se merece “ni un día más de bochorno” en el Congreso de los Diputados. Traslada a quienes no quieran jurar la Constitución y lealtad a los españoles, que no vayan al Congreso, al Ayuntamiento o a la Asamblea de Madrid. “A las instituciones se viene a servir a los ciudadanos y no a dar un golpe al Estado ni a cercenar los derechos y libertades de miles de españoles”, asevera. En la misma línea asegura que el PP quiere poner coto a la deriva independentista, populista y de subidas de impuestos que está poniendo en marcha el Gobierno socialista. “Necesitamos quitar la alfombra roja que Manuela Carmena le ha puesto a Pedro Sánchez para que los madrileños tengan que pagar más impuestos”

Subraya que en el debate que ayer se emitió entre los candidatos a la Alcaldía de Madrid, Martínez-Almeida fue el “el gran vencedor” y “el único que “puso voz” a los millones de madrileños que quieren una ciudad más limpia, emprendedora y que aspira a ser “la referencia internacional en calidad de vida”

Recalca que el próximo 26 de mayo los madrileños tienen que elegir entre dedicar los próximos cuatro años a “ampliar aceras” y “recibir a golpistas”, o, con Martínez-Almeida como alcalde, a mejorar la vida de los ciudadanos, y aumentar las infraestructuras culturales, educativas y deportivas de Madrid