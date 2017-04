La ex ministra de Defensa Carme Chacón, de 46 años, ha sido hallada muerta en su casa de Madrid. Se la han encontrado los sanitarios, los bomberos y los policías que habían acudido a su domicilio después de que sus familiares hubieran dado la voz de alarma tras no tener noticias de ella desde la noche anterior. La ex dirigente socialista padecía problemas del corazón.Chacón, ex ministra de Defensa, fue miembro de la ejecutiva del PSOE y era militante del PSC. Chacón renunció a entrar en las listas electorales de los comicios del 26 de junio de 2016 y abandonó el acta de diputada para incorporarse a un bufete de abogados en Madrid.

Carme María Chacón Piqueras (Esplugas de Llobregat, Barcelona) (13 de marzo de 1971 - Madrid, 9 de abril de 2017). Fue una abogada, profesora de Derecho Constitucional y política española miembro de la ejecutiva del PSOE y militante del Partido de los Socialistas de Cataluña. Fue elegida diputada por la circunscripción electoral de Barcelona en la VII, VIII, IX y X Legislatura de España, siendo en las dos últimas cabeza de lista.

Fue vicepresidenta del Congreso de los diputados al inicio de la octava legislatura, hasta que en 2007 fue nombrada ministra de Vivienda del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y en 2008 ministra de Defensa, la primera mujer en ostentar dicho cargo en España. En el 38.º congreso del PSOE, celebrado el 4 de febrero de 2012, se presentó como candidata a secretaria general del PSOE; su rival fue Alfredo Pérez Rubalcaba, ante el que perdió por 22 votos. En el Congreso Extraordinario del PSOE celebrado los días 26 y 27 de julio de 2014 fue elegida Secretaria de Relaciones Internacionales del PSOE hasta 2016, cuando presentó su dimisión. Murió este 9 de abril de 2017 en su domicilio, a causa de una dolencia cardíaca.

Origen y formación

Era hija de Baltasar Chacón, originario de Olula del Río (Almería), y de una abogada catalana llamada Esther Piqueras. Tiene, además, una hermana pequeña y es nieta de Francisco Piqueras, un anarquista aragonés. Se licenció en Derecho por la Universidad de Barcelona, estudiando el cuarto curso en la Universidad de Mánchester. Entre 1994 y 1996 cursó estudios de doctorado en la Universidad Autónoma de Barcelona, pero nunca llegó a leer la Tesis doctoral.6 Después cursó estudios de posgrado en la facultad de derecho (Osgoode Hall Law School) de la Universidad de York, en la Universidad de Kingston, en la Universidad de Montreal y en la Universidad Laval. Posteriormente fue profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Gerona. Se casó el 14 de diciembre de 2007 con Miguel Barroso, periodista y asesor del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. En julio de 2016 se anuncia el divorcio de la pareja.

Inicios

Con 16 años se introdujo en las Juventudes Socialistas de Cataluña y siete años más tarde, en 1994, dio el salto definitivo al partido. En junio de 1999 fue escogida concejal del Ayuntamiento de Esplugues del Llobregat, su ciudad natal, y fue primera teniente de alcalde de Servicios económicos, recursos humanos y seguridad ciudadana entre 1999 y 2003.

Su experiencia política se amplió como observadora de la OSCE en conflictos internacionales como el de Bosnia Herzegovina en 1996 y Albania en 1997. En julio de 2000 fue nombrada secretaria de Justicia en la Ejecutiva Nacional del Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC). En el 35º Congreso Federal del PSOE fue elegida secretaria de Educación, Universidad, Cultura e Investigación. Se posicionó al lado del entonces candidato a Secretario General del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero dentro de la corriente de pensamiento liderada por este llamada «Nueva Vía». Desde este instante, se ganó el reconocimiento de Zapatero y se la considera como una de las políticas con la carrera más fulgurante del PSOE.

En septiembre de 2003, Chacón fue nombrada portavoz del PSOE y del comité electoral para las elecciones generales de España de 2004, en las que ocupó el número dos en la lista del PSC por Barcelona. Desde julio de 2004, en el 36º Congreso Federal del PSOE, fue nombrada secretaria de Cultura del partido. También se renovó su pertenencia a la comisión ejecutiva del PSC, aunque sin secretaría concreta.

Ministra

Vivienda

Durante la VIII legislatura del periodo constitucional, José Luis Rodríguez Zapatero le confió el ministerio de Vivienda sustituyendo a María Antonia Trujillo en el contexto de la burbuja inmobiliaria española.

Estuvo al frente del ministerio un año, durante el cual anunció, el 1 de enero de 2008, el lanzamiento del apoyo público a las viviendas de alquiler para jóvenes de 22 a 30 años por un valor de 210 euros al mes, al que se añadió un préstamo sin intereses de 600 euros para el pago de la fianza, reembolsable en cuatro años.

A finales del 2007, ante las dificultades de acceso a viviendas de alquiler debido a la morosidad y la inseguridad jurídica, anunció que el 1 de enero del 2008 se abrirían en Madrid los seis primeros juzgados de primera instancia de lo civil destinados a agilizar desahucios por impago de alquiler.

El 16 de diciembre de 2007 fue proclamada como número uno por Barcelona a las elecciones generales de 2008. Es reelegida al Congreso de los Diputados con el 46,7% de los votos y con 16 escaños de 31 que tiene su circuscripción,11 que es la mejor puntuación de su partido en la provincia de Barcelona desde 1982.12

Defensa

El 14 de abril de 2008, embarazada de siete meses, se convirtió en la primera ministra de Defensa de España y la primera ministra española que accedía a un ministerio encinta, lo que fue ampliamente difundido en el resto de Europa por su excepcionalidad. Entre sus primeras decisiones estuvo su visita a las tropas españolas del destacamento español en Herat (Afganistán)