“No queremos que un fugado de la Justicia vaya al Parlamento Europeo a hablar de ruptura y a criticar nuestras propias instituciones”. Así lo ha dicho el portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Parlament de Catalunya, Carlos Carrizosa, después de que la Junta Electoral Central (JEC) haya decidido que “los fugados de la Justicia” Carles Puigdemont, Clara Ponsatí y Toni Comín no pueden presentarse a las elecciones europeas del 26 de mayo, como reclamaba Ciudadanos. “Quien no respeta las leyes y las instituciones no puede cobrar de ellas”, ha sentenciado en una rueda de prensa en la cámara catalana.

Por otro lado, ha criticado los tres nuevos nombramientos del Govern para las “embajadas” en Portugal, Países Bálticos y de la Europa Central que considera “están creadas para hablar mal de España y para colocar ‘amiguetes’”. Frente a esto, ha vaticinado que el Gobierno de Pedro Sánchez “mirará hacia otro lado y no hará nada” y ha añadido: “Es una vergüenza que en España el separatismo haga lo que le venga en gana”. Asimismo, ha anunciado que desde Cs han pedido la comparecencia del conseller de Acció Exterior, Alfred Bosch, para que explique “cuánto cuestan estos nombramientos a los catalanes, cuál es la actividad de todos ellos y el rédito que vamos a obtener”.

El portavoz de Cs ha hecho estas declaraciones después de la reunión de la Junta de Portavoces en la que los partidos separatistas han rechazado la propuesta de Ciudadanos de que Torra comparezca en el pleno de la próxima semana acerca de “la guardia pretoriana que se quiso montar para su protección y la del fugado Carles Puigdemont”. En la reunión también se ha visto la queja que presentó la formación naranja por la “censura a la que fue sometida” la jefa de la Oposición, Inés Arrimadas, por parte del vicepresidente del Parlament, Josep Costa, “cuando aludió a los escritos supremacistas, racistas y xenófobos de Torra”. “Lejos de pedir disculpas, Costa se ha ratificado”, ha lamentado.