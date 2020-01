La Vicesecretaria de Política Social del Partido Popular y Diputada Nacional del Partido Popular de La Rioja, Cuca Gamarra, ha afirmado que “por lealtad a La Rioja y a los riojanos, votaremos no a la investidura de Sánchez, cimentada en unos acuerdos con el PNV y ERC inasumibles para La Rioja, porque liquidan la soberanía nacional y acaban con la igualdad entre españoles, con la igualdad entre riojanos, vascos y catalanes. Unos acuerdos validados por la Presidenta de todos los riojanos, Concha Andreu, que “hace claudicar a La Rioja y arrodilla a los riojanos ante estos acuerdos suscritos para que Sánchez siga en La Moncloa a cualquier precio”.

Cuca Gamarra ha realizado estas afirmaciones hoy, día 3, durante una rueda de prensa junto al Diputado Nacional del Partido Popular de La Rioja, Javier Merino, en la que se ha referido al Pleno de investidura del candidato socialista a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, convocado para este fin de semana.

La Vicesecretaria de Política Social del Partido Popular ha desgranado el contenido de los acuerdos con el PNV y ERC suscritos recientemente por el PSOE y que suponen “una traición a La Rioja y a los riojanos, que ya no decidirán su futuro”.

En este sentido, sobre el acuerdo alcanzado con el PNV, validado por asentimiento por la Presidenta de La Rioja en Ferraz, Concha Andreu, supone un “cambalache muy perjudicial para esta Comunidad”. Así, ha apuntado que el acuerdo consagra “el derecho de veto del Gobierno vasco sobre los proyectos e iniciativas del Estado que nos pueden afectar a los riojanos. También nos perjudica el apartado que evita la judicialización de las discrepancias, lo que supone en la práctica que el Gobierno de España renuncia a acudir a los tribunales en el supuesto de que se vean afectados los intereses de los riojanos, algo que ha garantizado en muchas ocasiones la igualdad entre riojanos y vascos. Hoy Concha Andreu aplaude este acuerdo”.

Del mismo modo, ha subrayado otro de los puntos del acuerdo alcanzado con el PNV especialmente perjudicial que supone que “aquello que fiscalmente afecte a La Rioja deberá contar con el acuerdo previo del Gobierno vasco, sin embargo nosotros no podremos decidir a lo que el Gobierno vasco acuerde. Algo especialmente gravoso en lo que tiene que ver en nuestra competitividad. El PSOE vuelve a vender a La Rioja”, ha lamentado.

Cuca Gamarra ha destacado otro de los puntos firmados en relación al objetivo de déficit del País Vasco y sus ayuntamientos “podrán ser diferentes a los de La Rioja y los consistorios de nuestra Comunidad, lo que vulnera la igualdad entre españoles”.

En lo relativo al acuerdo alcanzado entre los dirigentes socialistas y Esquerra Republicana de Cataluña, ha señalado que “parte de reconocer que existe un conflicto político, algo que es falso porque estamos ante la vulneración de la legalidad y condenas por la comisión de delitos contra la soberanía nacional. A su vez, se habla de superar la judicialización y de bilateralidad, en qué lugar deja eso a los riojanos. Se rompe así la igualdad entre españoles, los riojanos somos más de 300.000 españoles que vivimos en una gran Comunidad que reclama respeto e igualdad”.

“Un acuerdo que habla de referéndum y consultas, que afectan a La Rioja y a España, pero en el que sólo tomarán parte los catalanes de la mano del independentismo. Si este acuerdo cuenta con el apoyo de los socialistas riojanos y con el silencio de la Presidenta de esta Comunidad lo que en realidad están haciendo es traicionar a esta región”, ha resaltado.

La Diputada Nacional del Partido Popular ha apelado a la “responsabilidad y a la lealtad con La Rioja” de los parlamentarios nacionales del PSOE de La Rioja, María Madorrán y Juan Cuatrecasas, ante los acuerdos alcanzados por el PSOE con el PNV, ERC y Podemos. Nuestro voto va a ser no a Pedro Sánchez, no a Pablo Iglesias, no a Gabriel Rufián, no a Bildu y no al acuerdo con el PNV, desde la lealtad a los riojanos. La pregunta es qué van a hacer los dos diputados del PSOE de La Rioja mañana, el domingo y el próximo martes. ¿Van a traicionar a los riojanos apoyando un Gobierno de Sánchez, traicionando el compromiso asumido durante la campaña electoral? ¿Van a respaldar con su voto favorable a la investidura estos acuerdos que perjudican a La Rioja?”.

“La Rioja y los riojanos somos iguales al resto. Si los dos diputados del PSOE elegidos por los riojanos votan sí estarán anteponiendo los intereses de Pedro Sánchez por seguir en La Moncloa a los de todos los riojanos”, ha señalado. Del mismo modo, ha puesto el acento en el papel de la Presidenta de todos los riojanos hoy, viernes, en Ferraz. “Concha Andreu afirmó que iba a Madrid a animar, como si se tratase de una competición deportiva, lo que está animando es un fraude a los riojanos. ¿Va a vender a La Rioja y a traicionar a los riojanos a cambio de que Sánchez se mantenga en La Moncloa a cualquier precio? Esta es la pregunta que Concha Andreu debe responder”.

EL GOBIERNO PSOE-UNIDAS PODEMOS ESTÁ EN CONTRA DE LA RIOJA

Por su parte, el diputado Nacional del Partido Popular de La Rioja, Javier Merino, ha analizado el acuerdo alcanzado entre el PSOE y Unidas Podemos “que también perjudica a La Rioja. Pedro Sánchez ha roto la palabra dada a los españoles y a los riojanos. Hay hemeroteca de Sánchez criticando a Iglesias y a escasas horas de las Elecciones ya se estaban abrazando”.

“Nosotros vamos a decir no a Sánchez y a ese gobierno comunista porque está en contra de los riojanos y que sólo conseguirá una Rioja más pobre, con subida de impuestos y contrario a los intereses de los riojanos”, ha señalado.

“Queremos saber qué tienen que decir los diputados del PSOE de La Rioja. ¿Van a traicionar a La Rioja como hace la Presidenta del Gobierno de La Rioja? Los riojanos pueden contar con el Partido Popular para decir no a unos acuerdos y a un gobierno comunista perjudiciales para nuestra Comunidad”, ha finalizado.