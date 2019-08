El secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, ha asegurado que el dilema actual y el bloqueo que mantiene Pedro Sánchez tras la investidura fallida, al no ser capaz de reunir los apoyos suficientes, podría resolverse impulsando otra candidatura a la Presidencia del Gobierno o a través de una alianza Partido Popular-Ciudadanos, con la abstención de los constitucionalistas y del PSOE.

De esta manera, la forma de resolver el dilema, según el secretario general, es comprobar si hay un candidato que suscite la confianza del arco parlamentario, con la que como se ha podido comprobar, no cuenta Pedro Sánchez.

PEDRO SÁNCHEZ, EL ELEMENTO DE BLOQUEO DE LA DEMOCRACIA

Tal y como ha manifestado García Egea, el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez “es el elemento de bloqueo que tiene la democracia española”, ya que trabaja por un lado por la posible abstención de los constitucionalistas y por otro en la búsqueda del apoyo de Bildu -siendo la segunda vez que lo hace- para gobernar en la Comunidad Foral de Navarra.

Además, ha recordado que “el mismo Sánchez que ahora pacta con Bildu en Navarra echaba en cara a Iglesias que pactase con ellos”. “¿Cuántas veces vamos a tener que ver las contradicciones, rectificaciones o mentiras de Sánchez para darnos cuenta de que no es de fiar?”, se ha preguntado.

Por esta razón, tal y como ha asegurado el secretario general del PP, “después de todo cuanto hemos visto, con un PSOE de la mano de Bildu donde le abre la puerta, el PP no puede entrar”, por lo que “el PSOE de Sánchez no es de fiar y el PP no puede abstenerse para una segunda investidura”.

Teodoro García Egea ha coincidido con el Rey en que no convienen unas nuevas elecciones, pero ha subrayado que “el problema es Pedro Sánchez, que no consigue aglutinar una mayoría” y, mientras el resto de dirigentes que concurrieron a las elecciones autonómicas ya tienen pactos o gobiernos en marcha, él sigue siendo un elemento de bloqueo democrático. De ahí que, ha reivindicado el “ejemplo” que han dado los partidos de centro derecha a Sánchez de cómo se llega a acuerdos y el resultado es que muchos españoles que no votaron al PP, ahora ven a este partido como la única alternativa a Sánchez.

SOLO EL PP DEFIENDE LOS INTERESES DE CANTABRIA

Tras presidir el Comité Ejecutivo Autonómico del PP de Cantabria, el secretario general ha considerado que el PRC ha llegado al Congreso para votar sí a Sánchez, mientras que la única formación que de veras está defendiendo los intereses de esta tierra es el PP.

Así, “si Pedro Sánchez es investido presidente, habrá recortes para Cantabria y para toda España”, por lo que ha instado al presidente regionalista, Miguel Ángel Revilla, que se replanteé su apoyo a Sánchez.

Por último, tras recordar cómo Rufián o Compromís han intentado “terciar o moderar” entre Podemos y el PSOE para la formación de Gobierno, ha asegurado que el presupuesto de Cantabria no puede estar en manos del portavoz de ERC.