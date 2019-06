El secretario general, Teodoro García Egea, afirma que el PP “siempre cumple sus compromisos y lo que firma” y recuerda que hay que respetar los 20 días que tienen los alcaldes de margen para poner en marcha sus gobiernos.

Subraya que el punto fundamental del documento suscrito recoge que aquellos ayuntamientos en los que PP, Cs y Vox sumen fuerzas, estos se pondrán de acuerdo para desalojar a la izquierda, porque “es lo que interesa a los ciudadanos”.

García Egea reclama autonomía para que los regidores municipales determinen qué concejales deben asumir ciertas responsabilidades. “Lo importante es que haya gobiernos municipales y que funcionen”, apostilla. Lamenta que después de haber convencido a los ciudadanos para echar a la izquierda, “no puede ser más difícil convencer a Vox que a los propios madrileños”. Considera que lo más importante es cerrar la cuestión programática para garantizar gobiernos estables, descarta las “ofertas al peso de concejalías o consejerías”, y añade que los gobiernos “tienen que ser útiles a los ciudadanos”.

Asegura que “esto no es un reparto de sillas, es la formación de un gobierno muy serio, del que dependen miles de familias y la inversión que se atrae. Debemos establecer los programas que se quieren desarrollar y las personas que lo van a hacer, más allá de si tienen el carné de una determinada formación política”, enfatiza. Insta a Cs y Vox a hacer un esfuerzo para que el gobierno de la libertad se mantenga en la Comunidad de Madrid “porque la gente no entendería que la discusión sea por cargos y no por cargas”, y daría la sensación de que nos parecemos a Pablo Iglesias.

Asegura que Sánchez está cómodo con la mayoría de la moción de censura y critica que esté buscando una excusa para reeditarla. “Si quisiera dar una imagen de moderación, empezaría hoy rompiendo con Bildu, actuando en Cataluña, bajando impuestos y pactando con el PP una nueva ley electoral de doble vuelta”.

García Egea denuncia que el presidente del Gobierno en funciones pretenda vender una hoja de ruta apoyándose en el constitucionalismo con una mano, “mientras con la otra está abriéndose camino con concesiones a ERC, PNV incluso a la CUP con tal de garantizarse la investidura”. Advierte a Pedro Sánchez de que “no se moleste” en volver a pedir al PP que facilite su investidura hasta que responda a los pactos de Estado sobre Navarra, Presupuestos, bajada de impuestos, pensiones y ley electoral.

Destaca que el Partido Popular gobierna en cuatro de las ocho capitales de provincia más pobladas, donde tras los acuerdos alcanzados “aplicaremos nuestro programa para garantizar gobiernos de la libertad”.

Constata que el PP es el que más actividad parlamentaria está desarrollando, con más de una docena de iniciativas legislativas y avanza que “desarrollará una oposición constructiva y rigurosa”.