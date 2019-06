El secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, ha afirmado que “el Partido Popular no solo no va a facilitar la investidura de Pedro Sánchez sino que va a dificultarla”. En este sentido, ha recordado que el “antagonista del PSOE ha sido, es y será el PP” y, por lo tanto, ha cerrado la puerta a la posibilidad de que Sánchez sea presidente gracias a la abstención del Partido Popular.

Durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Comité de Dirección, García Egea ha destacado que “el PP no es un partido bisagra ni tiene vocación de serlo sino que es el partido que lidera la oposición y la alternativa a Pedro Sánchez”. Por ello, tal y como ha asegurado, desde la oposición va a intentar “mitigar al máximo el dolor de cabeza” que supone Sánchez con las subidas de impuestos y con una hoja de ruta que no responde a las cuestiones que preocupan a los ciudadanos.

Asimismo, García Egea ha subrayado que en estos tiempos en que partidos pequeños intentan condicionar la formación de gobiernos, hay que recordar que “el Partido Popular ha hecho las mayores cesiones en materia de generosidad política que se recuerdan” como apoyar al socialista Patxi López “a cambio de nada” y “lo volveríamos a hacer”.

Por ello, a su juicio, “la pelota no está en el tejado del PP sino de Sánchez” puesto que “el PP ha demostrado ya su sentido de Estado”. Ahora -ha continuado- Pedro Sánchez debería recordar su no es no a la posibilidad de que el PSOE se abstuviera para que gobernara Mariano Rajoy ante la amenaza de unas tercera repetición de las elecciones generales.

OUTLET DE PACTOS

En materia de formación de gobiernos locales y autonómicos, el secretario general ha criticado el “ outlet de pactos” en el que ha entrado el PSOE tras haber ofrecido la Alcaldía de Murcia a Ciudadanos a cambio de obtener el apoyo de este partido para gobernar la Región de Murcia.

A su juicio, este “mercado persa” que han puesto en marcha los socialistas y su “intento a la desesperada” de ofrecer a Ciudadanos “lo que no tienen” ejemplifica cómo respeta el PSOE la voluntad de los españoles expresada en las urnas.

Frente a esto, García Egea ha reivindicado la “coherencia” que marca la actuación del PP en las negociaciones para formar gobiernos locales y autonómicos. En este sentido, el dirigente popular considera que a la hora de negociar acuerdos de gobierno lo “primero” es hablar de programas, luego de estructuras y por último de personas.

Así, se ha mostrado satisfecho con las negociaciones con Ciudadanos y VOX para conseguir “gobiernos de la libertad” en autonomías y ayuntamientos y ha explicado que se han constituido mesas territoriales en todas las comunidades y con avances en materia programática.

Ahondando en esta cuestión, ha valorado que las negociaciones se están realizando -en la línea del sentido común- sobre criterios objetivos y ha afirmado que le parece “inverosímil” que a Villacís le puedan hacer alcaldesa los mismos que le hicieron un escrache en la Romería de San Isidro.