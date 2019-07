El secretario general del Partido Popular , Teodoro García Egea, ha criticado hoy al candidato socialista a la Presidencia del Gobierno, a quien le ha dicho que no puede hacer responsable al PP de su incapacidad para lograr apoyos a su investidura.

“Si hace un año fue capaz de aglutinar a Podemos, Bildu, PNV y ERC, hoy no puede buscar en los constitucionalistas un apoyo que no ha buscado a lo largo y ancho de España”, ha enfatizado García Egea, quien ha recordado a Sánchez que en territorios como Badalona, Castelldefels, la Diputación de Barcelona o Navarra, sí ha querido apoyarse en los nacionalistas “que no defienden la igualdad de oportunidades”, en lugar de hacerlo “en los constitucionalistas que defendemos la libertad”.

García Egea ha recordado cómo Sánchez hace un año desalojó a un gobierno del PP “legítimamente elegido”, que había aprobado unos presupuestos buenos para España, y un año después, están ofreciendo “unos frutos nefastos para España”, teniendo que prorrogar los PGE del ejercicio anterior.

Frente a esta situación, Teodoro García ha reiterado que el PP es la alternativa al PSOE “hoy y siempre”, y le ha instado por ello a que “busque entre los socios que le hicieron presidente una vez” para que le apoyen en la investidura de la semana que viene.

Asimismo, ha reclamado que Pedro Sánchez responda a la oferta de mano tendida que Pablo Casado le propuso hace ahora un año en el Palacio de la Moncloa, prometiéndole apoyar los presupuestos a cambio de una bajada de impuestos, así como dar estabilidad a la legislatura si se comprometía a una reforma de la ley electoral o a pactos de estado en materia de agua, infraestructuras o financiación autonómica.

A juicio del secretario general del PP, sería “una vergüenza” que Pedro Sánchez no fuera capaz de “ponerse de acuerdo para articular un gobierno en torno a sí” y que esto significara la repetición electoral. “Los ciudadanos no están dispuestos a tolerar que los políticos no seamos capaces de ponernos de acuerdo”, ha apostillado.

RECURSO DE AMPARO AL TC

Teodoro García Egea ha anunciado también que el PP ha presentado un recurso un recurso de amparo al TC para que este órgano revise los acatamientos de todos los diputados y senadores que el día de la toma de posesión de sus cargos no lo hicieron jurando lealtad específicamente a la Constitución, sino al referéndum del 1 de octubre, al proceso independentista o a la declaración unilateral de independencia, por si estos pudieran “revestir algún carácter que los invalide”.

GOBIERNO DE MURCIA

Antes de asistir a la constitución de la Diputación de Alicante, Teodoro García se ha felicitado por el acuerdo alcanzado para que Fernando López Miras sea el próximo presidente de la Región de Murcia, y ha agradecido en este sentido la “generosidad” de Ciudadanos y la “altura de miras” de Vox en el proceso de negociaciones para la próxima investidura.

Para el secretario general del PP, las medidas propuestas por Vox pueden ser incorporadas al programa de Gobierno alcanzado previamente con Ciudadanos, por ser “reivindicaciones comunes y compartidas por los tres partidos”, y ha añadido que “hoy es buen día para Murcia, que esperemos que sea un preludio de un buen día para la Comunidad de Madrid”.