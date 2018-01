El 30 de noviembre de 2016, el coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación (MCL) de Cuba, y vicepresidente de Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA), Eduardo Cardet, fue detenido arbitrariamente y supuestamente sometido a vejaciones, intimidación física y moral tanto a él como su familia, siendo posteriormente apresado. Desde entonces, Eduardo Cardet ha continuado preso de forma arbitraria y bajo pésimas condiciones en Cuba.

El secretario ejecutivo de Relaciones Internacionales del Partido Popular, José Ramón García-Hernández, coincidiendo con un encuentro que ha mantenido hoy en la sede nacional con representantes de la disidencia cubana, ha exigido “la inmediata liberación de Eduardo Cardet, preso político en Cuba y líder del Movimiento Cristiano de Liberación (MCL), encarcelado arbitrariamente por ejercer pacíficamente su derecho a la libertad de la expresión”.

Cardet, fue condenado a prisión y el Tribunal Provincial de Holguín ratificó la sentencia de tres años de privación de libertad. Además, el opositor sufre una infección respiratoria desde su encarcelamiento, propiciada por su condición de asmático crónico, y no recibe la medicación adecuada.

Hace unas semanas, la organización no gubernamental Amnistía Internacional (AI) lanzó una “acción urgente” por la “liberación inmediata y sin condiciones” de Eduardo Cardet, recordando que fue agredido el pasado 19 de diciembre por tres presos. La hermana de Cardet, había presentado una denuncia sobre la agresión ante la Fiscalía de La Habana pero aún no ha recibido respuesta alguna. La ONG reclama también que se le brinde asistencia médica y que no sea víctima de torturas ni malos tratos. García-Hernández se ha referido a ello: “compartimos ese criterio y mostramos un firme compromiso con la transición democrática en Cuba, exigiendo una democracia real necesaria y un estado de derecho en la isla”.

El secretario ejecutivo de Relaciones Internacionales ha señalado que “una democracia debe estar basada en el respeto a la oposición política y no en ejercer el poder de forma arbitraria contra sus representantes”, y ha recalcado que “el Partido Popular mantiene su permanente apuesta por un futuro de transición hacia una democracia pluralista en Cuba apoyada en la moderación, el consenso, el dialogo y la reconciliación; respaldando al Movimiento Cristiano de Liberación (MCL) y su iniciativa: un cubano un voto , una iniciativa que pide cambios en la ley electoral para celebrar elecciones libres y plurales en Cuba”.

El Movimiento Cristiano de Liberación de Cuba (MCL) es un grupo político fundado en 1988 por Oswaldo Payá, miembro de la Internacional Demócrata de Centro (IDC) junto al Partido Popular, y de la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA).