El responsable del Área de Economía y Empleo de Ciudadanos (Cs), Luis Garicano, ha asegurado que el partido naranja ‘apuesta por la educación para crear oportunidades a los jóvenes mientras que los viejos partidos y los populistas no dan respuesta’. ‘Los viejos partidos apuestan por los mayores y no por los jóvenes y los populistas quieren parar la globalización’, ha advertido Garicano, que ha afirmado que ‘uno no puede bajarse del tren de las tecnologías de la información y tampoco vale cerrar los ojos a los miedos a perder el empleo que crean en la clase media trabajadora porque es una ansiedad real y legítima’.

‘La respuesta de Ciudadanos pasa por un complemento salarial, políticas de empleo activas, el cheque de formación y la mochila austriaca’, ha explicado el responsable económico de Cs durante su intervención en el Campus Joven de la formación naranja. Garicano, que cree fundamental ‘una verdadera revolución educativa’, considera que ‘no se puede olvidar los que quedan atrás porque toda la sociedad debe considerar que el cambio es positivo para todos’.

Garicano ha ofrecido una conferencia sobre el futuro del trabajo porque ‘qué pasa con el mercado laboral y hacia donde va es lo que más preocupa a los jóvenes’, ha dicho en este foro ante casi 400 jóvenes del partido liberal. Cs ha celebrado este sábado en Salamanca esta jornada, organizada por la Secretaría de Juventud del partido, encabezada por Melisa Rodríguez, que ha sido la encargada de presentar a todos los ponentes y animar a los jóvenes a participar en los debates.

El Campus Joven de Cs, con el objetivo de crear un foro de debate para los jóvenes, se ha celebrado en Salamanca, ciudad elegida por los afiliados jóvenes de la formación naranja que votaron por esta capital castellanoleonesa.