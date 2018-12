“Sin Constitución ni respeto a ella y a las sentencias de los tribunales no hay libertad ni democracia, solo barbarie y ley de la selva”, ha destacado el portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos (GPCs), Juan Carlos Girauta, en relación al discurso de Navidad pronunciado por el rey Felipe VI en la noche de ayer. El diputado de la formación naranja ha asegurado que “es nuestra obligación que la democracia y la libertad se mantengan” y ha matizado que “las reglas que son de todos deben ser respetadas por todos”. Sin embargo, Girauta ha recordado que en Cataluña “tenemos un gobierno en manos de un señor que considera que las reglas no van con él y que puede crear una legalidad paralela”.

En cuanto a la negativa de Torra de aprobar los presupuestos generales del Estado, el portavoz del GPCs ha afirmado que “Sánchez parece estar dispuesto a someterse a todas las humillaciones posibles por lo que sería muy irónico que el president del gobierno catalán no le aprobara los presupuestos”. Tras la “cumbrecita de los estaditos” celebrada el pasado viernes en Barcelona, y que Sánchez “tratara a Torra como a un jefecito de estado”, Girauta ha recordado que tanto el president de la Generalitat como su gobierno “están sometidos a la ley, mal que le pese”. Por ello, ha insistido en la necesidad de “volver a realidad y a la Constitución” y ha añadido que si no se está aplicando no es por culpa de Torra sino de Sánchez, quien “tiene la posibilidad de poner en marcha el artículo 155”.