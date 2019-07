La ministra de Educación y Formación Profesional y portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Celaá, ha explicado que en esta convocatoria se amplía el presupuesto inicial de 1.470 millones de euros en aproximadamente 40 millones, lo que permitirá atender a 17.000 estudiantes que en ediciones anteriores no tenían beca o la percibían en una cuantía inferior a la que tendrán ahora.

Los cambios introducidos en 2028 en el cálculo del IRPF, ha explicado la ministra, permiten el aumento de solicitantes con derecho a beca, así como de becarios que recibirán cuantías más altas.

Celaá ha incidido en que las becas “van dirigidas a algo más de 800.000 alumnos” tanto universitarios como no universitarios. Además, ha afirmado que este año se anticipa en un mes la convocatoria para dar respuesta a la reivindicación de los alumnos de poder percibirlas antes.

El Gobierno ha promovido al empleo de general de brigada del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos del Ejército de Tierra a la coronel Patricia Ortega García. Dicho ascenso se produce con ocasión de vacante en plantilla y a propuesta del jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra.

La portavoz del Ejecutivo ha destacado que Ortega se convierte así en la primera mujer militar que en un proceso gradual alcanza el rango de general de las Fuerzas Armadas en España, tras 30 años desde la regulación de la incorporación de la mujer.

La aprobación de este nombramiento supone un hito en la culminación del proceso de integración de las mujeres en las Fuerzas Armadas españolas, que suponen un 12,7% del total de efectivos, estando dos puntos por encima de la media existente en los países de la OTAN.

Suministro de vehículos de combate

En materia de Defensa, el Consejo de Ministros ha autorizado la celebración de un contrato de suministro de fabricación de vehículos de combate sobre ruedas 8 x 8.

Isabel Celaá ha afirmado que con esta medida se acomete la renovación necesaria de la flota de vehículos de combate en tierra, los actuales BMR, que serán reemplazados por los llamados 8 x 8.

Además, la ministra ha informado de que el valor estimado del contrato es de dos millones de euros y estará distribuido en anualidades desde el año 2019 al 2030.

Celaá ha resaltado que la producción del nuevo vehículo brindado generará unos 650 puestos de trabajo directos y otros 1.000 indirectos. Tendrá un impacto relevante en las economías de Alcalá de Guadaira (Sevilla), Trubia, (Asturias), Aranjuez (Madrid) y Andoain (Guipúzcoa), poblaciones en las que tienen plantas de producción las empresas que participan en el proyecto.

Exposición en el Thyssen-Bornemisza

El Gobierno ha concedido la garantía del Estado para la exposición “Los impresionistas y la fotografía”, que se exhibirá en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza entre el 15 de octubre de 2019 y el 26 de enero de 2020.

Segunda petición de extradición de ‘Josu Ternera’

El Consejo de Ministros ha realizado a Francia una segunda solicitud de extradición del miembro de ETA José Antonio Urruticoechea Bengoechea, ‘Josu Ternera’, detenido en Francia el pasado 19 de mayo.

El pasado 28 de junio fue requerida su extradición por el atentado contra la Casa Cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza de 1987. En esta ocasión, la causa procede del Juzgado Central de Instrucción nº 1 de la Audiencia Nacional por el presunto delito de asesinato terrorista de Luis María Hergueta el 25 de junio de 1980 en Vitoria.

Asuntos de actualidad

La portavoz del Gobierno ha valorado como “un indicador de gran fortaleza” que la economía española esté creciendo por encima de la media de la Unión Europea. Así lo ha puesto de manifiesto la Comisión Europea al revisar al alza sus previsiones de crecimiento económico en 2019 para España hasta el 2,3% del PIB, un porcentaje que casi duplica el 1,2% de la zona euro.

Celaá ha explicado que la fuerte inversión está tirando de la economía y esta, a su vez, del mercado laboral. Según los datos que ha ofrecido, en 2018 se han superado los 19,5 millones de personas ocupadas, con 1,5 millones de puestos de trabajo nuevos y el número de afiliados a la Seguridad Social “más alto de la serie histórica en cualquier mes y en cualquier año”.

En relación a la sesión de investidura convocada para los días 22 y 23 de julio, Isabel Celaá ha afirmado que la oferta que el presidente del Gobierno en funciones y candidato, Pedro Sánchez, ha hecho a Unidas Podemos para un gobierno de cooperación sigue sobre la mesa y contiene una “propuesta programática progresista y abierta” sobre la que trabajar.

La portavoz ha añadido que la propuesta también incluye puestos en la estructura de gobierno, no en el Consejo de Ministros, pero ha insistido en que las negociaciones deben empezar por el proyecto y no por las personas “porque lo que importa a la ciudadanía española no son quiénes sino qué”.