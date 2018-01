Congreso de los Diputados, lunes 22 de enero de 2018. El secretario general del Grupo Parlamentario Ciudadanos (GPCs), Miguel Gutiérrez, ha exigido al Gobierno el cese inmediato del Director General de Tráfico, Gregorio Serrano, por su gestión de la crisis de tráfico durante el temporal que tuvo lugar los días 6 y 7 de enero, que provocó que “más de 3.500 familias resultasen atrapadas horas, incluso la noche entera, en las carreteras por su falta de previsión”.

“La administración del PP vuelve a no asumir ninguna responsabilidad como ya nos tienen acostumbrados, cuando ha quedado clara su falta de gestión e improvisación durante la crisis”, ha reprochado Gutiérrez a Serrano, que ha explicado que quienes le mantienen aún al frente de la DGT son el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y su amistad con el ministro de Interior, José Ignacio Zoido, “que ya lo tuvo trece años en el Ayuntamiento de Sevilla y quien le nombró Director General de Mercasevilla”.

Gutiérrez, que ha intervenido durante la comparecencia de Serrano en la Comisión de Seguridad Vial del Congreso de los Diputados, ha criticado que “no es lo mismo gestionar la crisis desde su casa, que desde la Central de la DGT, con las pantallas, los medios técnicos y su equipo de confianza”.

“Con las afirmaciones que usted realizó los días posteriores sobre cómo había abordado la crisis, me da la sensación de que no es consciente de lo que verdaderamente está en sus manos y no merece ocupar el mando de la Dirección General de Tráfico. Usted no asume responsabilidades ni nos dice qué está haciendo para que hechos como este no vuelvan a ocurrir”, ha censurado el diputado de la formación liberal.