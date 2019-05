El Portavoz del Partido Popular y vicepresidente primero del Grupo Popular Europeo en el Parlamento Europeo, y candidato a las elecciones europeas, Esteban González Pons , ha asegurado hoy que “ solo desde el centro político se frena a la vez a la extrema derecha y a la extrema izquierda”. Y el PP, ha dicho, “es un partido de centro derecha, primero de centro y después de derecha”.

En declaraciones en los medios en Ibiza antes de participar en un encuentro con simpatizantes, ha recordado que “en las últimas elecciones generales los españoles, para frenar a la extrema derecha, le han dado la llave del gobierno de España a la extrema izquierda. Los españoles no querían a Vox y se van a llevar ración doble de Podemos”.

En este sentido, González Pons ha señalado que “al populismo de extrema derecha no se le frena abriéndole la puerta al populismo de extrema izquierda”, por lo que “la única solución para evitar que sea la extrema izquierda la que decida es parar a la extrema derecha desde el centro político” que representa el PP: “somos el partido que no sube impuestos ni que gasta más de lo que hay, somos el partido de las personas, no de los colectivos, somos el partido de las mueres, el partido de los mayores”.

Además, González Pons ha dicho que puesto que España es contribuyente neto de la UE, y por tanto paga más de lo que recibe, también debería ser uno de los países que más decida, como hacen otros países como Alemania: “nada que objetar a la solidaridad, nada que objetar al reparto de la riqueza en toda Europa, pero si España es de lo países que pagan más de lo que recibe, España tiene que ser uno de los países que deciden en la UE; pagar más significa decidir más”.

Sin embargo, ha añadido, “estoy viendo una campaña electoral en la que los partidos políticos no tienen la ambición de mandar en Europa, solo el Partido Popular se presenta con ambición de mandar en la UE, y de mandar en favor de España”.

Por eso, ha pedido el voto para la eurodiputada balear y candidata a las elecciones europeas, Rosa Estarás: “en la próxima legislatura se van a decidir en la UE cosas importantísimas como el Brexit, los fondos para la pesca, los fondos para la agricultura, y desde luego para el turismo, y conviene muchísimo que Baleares tenga una eurodiputada, porque sin Rosa Estarás la voz de Baleares no se va a escuchar en Europa”.

González Pons también ha pedido el voto para el presidente del PP de Baleares y candidato en las elecciones autonómicas Biel Company, del que ha destacado su honestidad, su inteligencia y que “tiene raíces que lo anclan a las Islas Baleares”.