El Portavoz de la Delegación Española del Grupo del Partido Popular Europeo (PPE) en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, ha afirmado que “ETA no va a disolverse voluntariamente, ETA ha sido derrotada por la democracia española y las fuerzas de seguridad”.

“La gran desinformación, la gran mentira de hoy, es el comunicado de ETA. El comunicado de hoy es desinformación y es una noticia falsa. No es verdad que ETA pida o pueda pedir perdón. Los que dispararon individualmente pueden pedir perdón a sus víctimas. Pero ETA no puede pedir perdón, porque ETA no puede ser perdonada, la aberración de que ETA haya existido jamás puede conocer el perdón. No puede haber perdón ni impunidad para ETA”, ha añadido.

Esteban González Pons ha realizado estas afirmaciones hoy, día 20, durante su intervención en la clausura, junto al Presidente del Partido Popular de La Rioja, José Ignacio Ceniceros, de una jornada de trabajo entre eurodiputados del Grupo Popular en el Parlamento Europeo y parlamentarios del Partido Popular de La Rioja. En la jornada participaron los eurodiputados Esther Herranz, Pilar del Castillo, Francisco Millán Mon, Pilar Ayuso, Carlos Iturgaiz, Rosa Estarás, Agustín Díaz de Mera y Verónica Lope.

NO NOS VENCIERON CON BALAS, NO NOS CONVENCERÁN AHORA

El Portavoz de la Delegación Española del Grupo del Partido Popular Europeo (PPE) en el Parlamento Europeo ha asegurado que “hoy ETA dispara palabras contra la verdad. No nos vencieron y, ahora, no nos van a convencer. Todas las víctimas son inocentes. Aceptar la separación entre víctimas culpables e inocentes es aceptar que ETA tenía razones para matar, y eso no es así”. Del mismo modo, ha asegurado que no “no es verdad que ETA acabe aquí, quedan 400 crímenes sin resolver. No es verdad que hubo un conflicto, y que había dos partes. Hubo un grupo terrorista asesino y una sociedad que sufrió y venció. Y unas victimas que son todas iguales, que son todas inocentes, y que siguen reclamando memoria, dignidad y justicia”.

Esteban González Pons ha alertado de que en la actualidad “en el centro político hay partidos que luchan contra el populismo siendo populistas, tenemos un partido de centro que se comporta como el partido más intransigente. El populismo no se combate con más populismo, sino con más tolerancia, más democracia, y protegiendo a la clase media, como hace el Partido Popular”. “El Partido Popular es el mejor remedio contra el virus del populismo y del nacionalismo. Los populistas han encontrado un arma excepcional en las noticias falsas Allí donde llega la mentira se contamina la política. Si no estamos alerta, la mentira puede ser más fuerte que la democracia”, ha finalizado.

Por su parte, el Presidente del Partido Popular de La Rioja, José Ignacio Ceniceros, ha comenzado subrayando que “la existencia de ETA sólo ha causado daño y sufrimiento. Un horrendo lunar en nuestra historia reciente. ETA no ha conseguido sus objetivos. Los asesinos están en la cárcel y allí seguirán. Su comunicado de hoy es puro cinismo”.

José Ignacio Ceniceros ha agradecido el trabajo que realizan los 17 eurodiputados del Partido Popular en cuestiones tan importantes para La Rioja como la Política Agrícola Común (PAC) o el reto demográfico. A este respecto, ha apuntado que “defendemos que la PAC continúe siendo una Política Agrícola Común fuerte, que defienda los derechos del consumidor pero, sobre todo, que garantice la rentabilidad de las explotaciones y que dignifique el sector rural. Así se lo trasladé recientemente al Comisario de Agricultura Phil Hogan. También le dije que debe mantenerse el control del potencial productivo vinícola más allá de 2030. La Rioja es un ejemplo de cómo las políticas basadas en la calidad y el control de nuevas plantaciones generan valor económico, pero también valor social, arraigando la población rural”, ha señalado.

Del mismo modo, ha apuntado que “es necesario mantener la cadena de valor de nuestro tejido agrario y protegerlo de los abusos de la gran distribución, si queremos promover la competitividad regional”. A este respecto, José Ignacio Ceniceros, Presidente de la Comisión de Política Social, Educación, Empleo, Investigación y Cultura (SEDEC) del Comité de las Regiones, ha recordado que “en la última reunión de la SEDEC logramos el apoyo unánime para realizar un estudio sobre las mejores medidas para combatir la fuga de talento a nivel regional en la UE. En la en la próxima reunión, prevista para el mes de mayo, votaremos un dictamen para “Reforzar la innovación en las regiones de Europa” que permita la simplificación de la gestión de fondos europeos para facilitar su acceso a las regiones más pequeñas”.

José Ignacio Ceniceros ha avanzado que el próximo mes de junio La Rioja acogerá una reunión del pleno de la SEDEC, que incluirá una conferencia específica sobre los retos demográficos. “En La Rioja estamos actuando contra los desequilibrios poblacionales con medidas de apoyo al mundo rural con dotaciones y servicios, vivienda, infraestructuras, emprendimiento y emancipación juvenil a través de la Agenda para la Población. Es un reto que nos afecta de manera directa por lo que la variable demográfica debe ser tenida en cuenta a la hora de repartir los fondos comunitarios, si creemos de verdad en la igualdad de derechos y oportunidades y en el concepto de ciudadanía europea”.

LA RIOJA, EJEMPLO DE GESTIÓN DE FONDOS EUROPEOS

“La Rioja está plenamente integrada en el proyecto de construcción europeo y se siente orgullosa de ser miembro de él. La Rioja es, además, ejemplo de gestión de fondos europeos, como ha reconocido la propia Comisión Europea. Unos fondos que nos han permitido afrontar proyectos que serían impensables sin su ayuda”, ha recordado.

José Ignacio Ceniceros ha finalizado destacado que “Europa vive una época de incertidumbres alimentadas por populismos y nacionalismos que no van a cejar en su empeño. Por ello, nuestro objetivo debe ser el de atender las necesidades reales de los ciudadanos, fortaleciendo la Europa desde la responsabilidad”.

La Eurodiputada riojana, Esther Herranz, inauguró estas jornadas refiriéndose a la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) y al ‘Brexit’ (salida de Reino Unido de la UE) como algunos de los principales desafíos de la UE a corto plazo, en un acto de apertura en el que también intervinieron la Secretaria General del PP de La Rioja, María Martín, y la Alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra.