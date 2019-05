El Portavoz del Partido Popular y vicepresidente primero del Grupo Popular Europeo en el Parlamento Europeo, y candidato a las elecciones europeas, Esteban González Pons, ha pedido hoy a los electores “concentrar los votos del centro y de la derecha en el PP, para que después de votar mayoritariamente al centro y a la derecha no acabe habiendo un gobierno cuya llave la tiene la extrema izquierda”, como ha ocurrido tras el 28-A.

En declaraciones a los medios en Santiago de Compostela, González Pons ha recordado que, en las últimas elecciones generales, “por evitar a Vox caímos en los brazos de Podemos, huyendo de la extrema derecha le hemos dado el gobierno de España a la extrema izquierda”.

“Ojalá que eso no suceda en el ayuntamiento de Santiago, ojalá que eso no suceda en Galicia, ojalá que por huir de la extrema derecha Galicia no quede en manos de la extrema izquierda”, ha añadido.

“Si queremos que el resultado de las elecciones municipales y europeas sea diferente del de las generales tenemos que votar diferente; si votamos lo mismo pasará lo mismo”, ha subrayado González Pons.

González Pons ha apoyado al candidato del PP a la alcaldía de Santiago, Agustín Hernández, y ha comprometido su apoyo y del grupo popular europeo, destacando que será más fuerte si cabe si el PP sigue siendo la fuerza más importante de Europa.

Como ejemplo, González Pons ha señalado que “dudo mucho que pueda haber financiación para la depuradora de Santiago si el PP no es el partido que más fuerza tiene en la UE”.

González Pons también se ha comprometido a defender ante las instituciones de la UE los intereses de los sectores pesquero y agrícola de Galicia.

“El PP es el que mejor representa a Galicia en Europa y en todo el mundo”, ha resumido.