El Portavoz del Partido Popular y vicepresidente primero del Grupo Popular Europeo en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons , ha asegurado hoy que el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, se está equivocando “al no adoptar un papel influyente y al colocarse como ayuda de Macron frente a Merkel” en el contexto de las actuales negociaciones en la UE para decidir los principales cargos de las instituciones.

En una entrevista en la cadena COPE, González Pons ha explicado que ahora se está viviendo “un pulso muy tenso entre Macron y Ángela Merkel por el control de las instituciones europeas”.

En este sentido, ha señalado que la cena del pasado lunes en Paris de Pedro Sánchez con el presidente francés, Emanuel Macron, “le valió una buena foto en España, pero lo desubicó en la mesa del Consejo Europeo [reunión de todos los dirigentes de los países de la UE]”.

“Situarse tan abiertamente como ayuda de Macron dejó a España en una posición muy subalterna de Francia en las negociaciones que ahora vienen”, ha añadido antes de subrayar que “si Sánchez se pone al servicio de Macron correrá la suerte que corra Macron y se quedará con el segundo premio, o con el premio que Macron le quiera dejar” en el reparto de cargos relevantes en las instituciones comunitarias.

Por otra parte, González Pons ha asegurado que no cree que el ex presidente catalán fugado de la justicia en Bélgica, Carles Puigdemont, llegue a ser eurodiputado, ya que para ello no es suficiente con haber sido votado en las elecciones europeas sino que también debería acudir a Madrid antes del 1 de julio a recoger su acta y prestar juramento a la Constitución, algo que no hará ante la posibilidad de ser detenido.

Respecto al caso de Oriol Junqueras, González Pons ha señalado que previsiblemente sí podrá completar su condición de eurodiputado aunque esté en prisión, porque el Tribunal Supremo le puede autorizar a prestar juramento, como ya ocurrió recientemente con su condición de diputado en el Congreso de los Diputados.

Pese a ello, ha explicado González Pons, Junqueras no podrá acudir a las sesiones del Parlamento Europeo al estar en prisión provisional, y una vez condenado sería privado de todos sus derechos como eurodiputado.

González Pons ha añadido que los independentistas catalanes “van a intentar utilizar el Parlamento Europeo como altavoz, como llevan intentando hacer dos años”.

No obstante, ha recordado que “Puigdemont lleva casi dos años viviendo en Bruselas y que en dos años no lo ha recibido ninguna autoridad europea ni belga. Puigdemont empezó siendo un personaje muy popular en las televisiones belgas y hoy se ha convertido en alguien irrelevante”.

González Pons ha adelantado que “vamos a seguir haciendo lo mismo, que es tratar de explicar a todos nuestros socios cual es la verdadera situación en España e influir para que no se cometan injusticias con nuestro país”.