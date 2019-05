En la Asamblea OISEVI, que se desarrolla en Madrid a lo largo de dos días, participan más de 200 asistentes, entre los que se encuentran los máximos representantes de tránsito y seguridad vial de 16 países iberoamericanos y a los que se suman por primera vez las autoridades de Portugal y Andorra. También acuden representantes de organismos supranacionales como el Banco Mundial, la Organización Mundial de la Salud o la Fundación de la Federación Internacional del Automóvil, entre otros.

La asamblea coincide con la celebración de la V Semana Global de la seguridad vial de las Naciones Unidas. Ambos eventos recuerdan que la lucha contra los siniestros de tránsito es una tarea de alcance mundial.

El ministro en funciones ha destacado el compromiso de todos los asistentes a OISEVI con la seguridad vial, y ha resaltado que la introducción de esta materia en las agendas políticas internacionales y nacionales contribuye a reducir los accidentes de tránsito y sus dramáticas consecuencias. “Tal es la implicación con la seguridad vial, que en la última Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, celebrada el pasado año en La Antigua, Guatemala, los mandatarios aprobaron el Programa Iberoamericano de Seguridad Vial que en este encuentro inicia su andadura”, ha recordado Grande-Marlaska.

Bajo este paraguas, la VIII Asamblea OISEVI tiene como principales objetivos:

Seguir armonizando políticas integrales de movilidad y seguridad vial, al tiempo que consolidar las agencias nacionales de seguridad vial de los países miembros.

Divulgar el conocimiento y las buenas prácticas aplicables en las políticas de seguridad vial de los países y que ambos favorezcan la toma de decisiones.

Implicar y movilizar a la sociedad civil en la política de la seguridad vial, haciéndola partícipe en las medidas que se deben adoptar.

Para conseguir los objetivos propuestos, el primer día de la asamblea se dedicará a exponer la experiencia española, incidiendo en aquellos aspectos de especial interés para los representantes de los países asistentes (recogida de datos, velocidad, alcohol-drogas, vulnerables y fiscalización). Además, en cada sesión participarán diferentes países latinoamericanos que aportarán sus experiencias, dificultades, logros y se elaborará un listado de recomendaciones para aplicar en los países y trabajar en el OISEVI.

El segundo día se dará a conocer el trabajo realizado en OISEVI y el Informe Latinoamericano de seguridad Vial, al tiempo que se convocarán sesiones de debate sobre cómo abordar los principales problemas identificados en Latinoamérica. A este respecto, destaca que en 2016 fallecieron en las carreteras iberoamericanas más de 110.000 personas, y se estima que la mitad fueron usuarios vulnerables: peatones, ciclistas y motoristas.

También tendrán cabida en las jornadas la intervención de los organismos multilaterales y entidades supranacionales, que presentarán su visión sobre la seguridad vial en la región y sus líneas de actuación, así como recomendaciones de mejora.

Antes de dar por inaugurada la Asamblea, Grande-Marlaska ha querido agradecer a la Federación Iberoamericana de Asociaciones contra la Violencia Vial su ayuda y trabajo en toda la región. “Las victimas están en el centro de la política de seguridad vial. Son las que nos motivan y nos dan la energía necesaria para el trabajo diario. Todos estamos en deuda con ellas, por no haber sabido o podido evitar sus tragedias. No deberíamos olvidar que estarán pendientes del resultado de este evento y no podemos defraudarles”, ha señalado.