El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Rafael Hernando, ha recordado esta mañana durante una entrevista en el programa “Buenos Días Madrid” de Telemadrid, que Puigdemont no fue elegido ayer presidente de la Generalitat gracias a la acción del Gobierno del Partido Popular.

El dirigente popular ha comenzado la entrevista lamentando que desgraciadamente y un día más, “se de en Cataluña una situación absolutamente esperpéntica e innecesaria y que lo único que hace es deteriorar aún más de lo que está, la imagen política de Cataluña y del propio Parlament”.

QUE EL RELOJ COMIENZE A ANDAR

Así, Hernando ha explicado que “el reloj no empieza a andar, en el sentido de ir a un proceso de convocatoria de elecciones, mientras no haya un intento de investidura. Es la situación que tenemos y nosotros intentamos que Torrent corte el tubo y quite el oxígeno a Puigdemont. Proponemos que la persona que ha ganado las elecciones en Cataluña plantee una alternativa de Gobierno y se presente a una sesión de investidura”. Insiste en que es la única fórmula para desbloquear la situación y que Cataluña vuelva a la legalidad, porque se elija a un gobierno o porque se inicien los plazos para ir a unas nuevas elecciones.

Asimismo y tras ser preguntado por la situación que se encontró el presidente del Gobierno a la hora de ser investido, Hernando explica que a diferencia de Ciudadanos, “el Señor Rajoy tomó la iniciativa, entabló conversaciones, planteó un acuerdo al PSOE, luego llamó a Iglesias y a Rivera; solo en el momento en que se tenía que anunciar la candidatura y tras conocer el anuncio de Iglesias a Sánchez a cambio de la vicepresidencia del Gobierno, del CNI, de la dirección de RTVE, de muchos ministerios, etc. y que Rivera se abstendría, es cuando dijo que no iría a la investidura”.

De esta manera, el también diputado por la provincia de Almería, explica que todo esto es lo que estamos viendo hoy, “que quien ha ganado las elecciones no debe actuar como si las hubiera perdido, que plantee un proyecto para Cataluña y eso es lo que pedimos a Arrimadas y a Rivera, porque da la sensación que es él quien no le dejar moverse un pelo en Cataluña”.

“CONVERSACIONES DE PASILLO”

En este sentido, Rafael Hernando explica que hay distintas “conversaciones de pasillo” entre diputados, aclarando que en estos momentos el independentismo está fracturado y que hay un sector importante que quiere pasar página y volver a la normalidad institucional y “eso es lo que a nosotros nos gustaría”. Asegura que el Gobierno de España ejerce sus funciones y ahora las instituciones de la Generalitat están funcionando adecuadamente y la normalidad institucional, al margen del espectáculo diario del Parlament, se está ejerciendo “y esa es la realidad”.

Aquí, el portazo popular dice desconocer las opiniones y posiciones no oficiales que “no se sabe muy bien quien las fija”.

ELECCIÓN DE OTRO CANDIDATO

Durante una entrevista en el programa “Buenos Días Madrid” de Telemadrid, Hernando explica que como decía el diputado de Esquerra, Joan Tardá, cuando aseguraba que “había que sacrificar a Puigdemont”, demuestra que quieren acabar con este simpáis y “podemos seguir esperando mientras sigue haciendo el botarate en Bruselas”. Destaca que gracias al Gobierno del PP y los recursos avalados por el Constitucional que se aplicaron en su momento, ayer Puigdemont no fue elegido presidente. “Cataluña no se merece esta situación que está padeciendo en los últimos tiempos”, ha declarado.

Asimismo, ha criticado que Ciudadanos, en vez de atacar, debería estar más preocupado por formar una alternativa a los independentistas en Cataluña, “que por eso han ganado las elecciones”.

Finalmente, el portavoz popular, ha expresado su deseo para que en Cataluña haya pronto un Parlamento que se atuviera a las normas de la política nacional, que se constituya un gobierno capaz de conciliar; coser las heridas que ha provocado el independentismo y dejar de ver el esperpento de los últimos años.

“Hay que volver a eso que muchos llaman la vieja política porque en Cataluña ha servido resolver la fractura social que se está dando también en términos políticos y económicos”, ha concluido.