El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Rafael Hernando, ha asegurado que “el PP es imprescindible para España porque somos el partido del empleo y el empleo es imprescindible para el Estado de Bienestar, para pagar las becas, la Sanidad, el Plan de ayuda a los jóvenes para acceder a la vivienda”.

Durante su intervención en el acto de Nuevas Generaciones del PP de Madrid #HablemosenMadrid en el que también ha intervenido el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y la presidenta de NNGG de Madrid, Ana Isabel Pérez, Rafael Hernando ha llamado a “sentirse orgullo del PP porque es el partido que más ha hecho por España en estos 40 años”. “Siempre hemos venido a arreglar lo que destrozado la izquierda”, ha aseverado el portavoz popular, quien ha recordado que “el PSOE siempre que gobierna deja el país en quiebra, con paro y con la economía de las familias destruidas”.

Esto es a donde nos conducirían si se aprobasen las enmiendas a la totalidad a los PGE que han presentado los grupos de la oposición. “Los Presupuestos Generales del Estado para 2018 son los más sociales de la historia”, ha destacado Hernando, quien ha subrayado que “en ellos se incluye una subida de las pensiones más bajas tres veces superior a lo que pedía el PSOE y Podemos”.

Además, ha añadido, “estas cuentas públicas están muy orientadas a los jóvenes”. En este sentido, ha resaltado que “se incluye la mayor partida de becas de la historia, un 25% que la del último gobierno del PSOE, se fomenta la FP, se va a permitir reducir las tasas universitarias, se va a implementar la Garantía Juvenil para dar 430 euros a cada joven que tenga un contrato de formación, se bonificará el paso de contrato de formación a indefinido con 250 euros al mes durante tres años y se extiende la tarifa plana de 50 euros a la Seguridad Social de seis meses a un año”.

“Tenemos muchos motivos para estar orgullosos de pertenecer al PP porque ha sido el partido que más ha hecho por España en los últimos 40 años”, ha afirmado Rafael Hernando, quien ha lamentado que “haya partidos que busquen cualquier excusa para atacar al Partido Popular y para ganar en los despachos lo que no han conseguido en las urnas”.

PL PARA QUE GOBIERNE QUIEN GANE LAS ELECCIONES

Por ello, el portavoz del GPP ha anunciado que “presentará una Proposición de Ley en el Congreso para que gobierne quien gane las elecciones”. “Queremos cambiar la ley para que quien gane en las urnas pueda gobernar”, ha remarcado.

De esta manera, ha apuntado que “serán los ciudadanos quienes decidan quien les gobierna y no lo decidan extraños pactos hechos de tapadillo en los despachos de algunos en base a los intereses inconfesable de otros”.

Un ejemplo de ello, según Hernando, es lo que sucedió en el Ayuntamiento de Madrid y lo están intentando hacer en la Comunidad de Madrid. En este último caso, los que “quieren cargare a Cifuentes tienen en su filas a personas, como el número dos de Ciudadanos, que dijo que ejerció como abogado porque decía que lo era pero no tenía el título, como el secretario general del PSOE de Madrid, que daba clase de matemáticas porque afirmaba ser licenciado pero no lo era, y el candidato a presidir la Comunidad por Podemos, Íñigo Errejón está sancionado por la universidad de Málaga por cobrar una beca por no ir a clase”.

¿Por qué lo que les exigen a unos, cuando es del PP, no sirve para los demás?”, se ha preguntado Hernando, quien ha denunciado la doble vara de medir del PSOE, cuya presidenta en Andalucía dice tener un máster del que no ha enseñado los pagos, y de Cs, que tiene un presidente en la Comisión de Calidad Democrática en el Congreso que dijo que ser pedagogo cuando no lo era.

DOS TIPOS DE MARXISMO, EL CLÁSICO Y EL DE GROUCHO

Esta doble vara de medir se muestra especialmente en C’s. Así, ha ironizado con que en España hay “dos tipos de marxismo: El cásico que representa Podemos, y el de Groucho Marx que representa Ciudadanos y que se basa en que ‘estos son principios pero si no les gusta tengo otros’”.

“Hace dos días eran socialdemócratas, hoy dicen ser liberales, mañana pueden ser de extrema derecha para acabar en la extrema izquierda con Podemos”, ha indicado Hernando, quien ha señalado que ya coinciden en algunas cosas con Podemos.

El portavoz del GPP ha recordado que “en 2015, Ciudadanos se puso de acuerdo con el PSOE y con Podemos para que el Congreso de los Diputados estuviera presidido por el socialista Patxi López, ahora también se han puesto de acuerdo esos tres partidos en el asunto de RTVE y también se pusieron de acuerdo para derogar la prisión permanente revisable pero luego rectificaron”.

Por ello, Hernando se ha preguntado por qué “Albert Rivera fue Andalucía en la feria de abril y no habló de EREs, por qué Ciudadanos no se intenta poner ahora de acuerdo con PSOE y Podemos para intentar controlar TV3 o por qué no quiso sentarse a hablar con ellos sobre la presidencia del Parlamento de Cataluña, como sí lo hizo en el Congreso de los Diputados, para evitar que un independentista como Torrent lo presidiera, ya que la aritmética ofrecía esa oportunidad”.

“Ciudadanos se cruzó de brazos y lo único que hicieron fue evitar que el PP tuviera grupo parlamentario”, ha reprochado Hernando a C’s, a quienes les ha acusado de buscar cualquier excusa para “atacar al PP por querer quedarse con su electorado”.

“Pero que no se equivoquen de adversario”, ha espetado el portavoz parlamentario a C’s, a quienes les ha señalado que “el adversario no es Montoro, son los independentistas” y les ha recordado que “Montoro fue el primero que denunció a los independentistas por malversación”.

“NINGUNA CONCESIÓN A ETA MIENTRAS GOBIERNE RAJOY”

Por otro lado, el dirigente del PP ha asegurado que “mientras gobierne Rajoy no va haber ninguna concesión a ETA”. Además, ha lamentado “el maniqueísmo de banda terrorista intentado dividir entre víctimas que han merecido serlo y las que no”, lo que para el portavoz popular es “repugnante”.

Por ello, Rafael Hernando ha exigido a la banda terrorista que “si quieren apostar por la reconciliación colaboren con la justicia para que los más de 240 asesinatos de ETA sin aclarar se puedan esclarecer, que en el País Vasco no haya un homenaje más a los terroristas que vuelven a sus municipios de origen y limpien las calles del País Vasco de nombres de terroristas”.

“Les pido a ETA que nos dejen tranquilos, que nos dejen en paz, porque no nos vamos a olvidar de lo que ha sido la historia de este país, unos asesinaban mientras otros defendíamos la democracia y la libertad”, ha finalizado.