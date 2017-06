Tiende la mano del diálogo a la nueva dirección socialista en el Congreso, pero le advierte de que no cabe diálogo posible sobre la soberanía nacional.

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Rafael Hernando, ha censurado este martes en el Congreso que “el renovado” líder socialista, Pedro Sánchez, haya regresado a la Cámara Baja -tras dejar su acta parlamentaria y ser reelegido al frente del PSOE-, con una retahíla de descalificaciones e insultos contra Mariano Rajoy bajo el brazo, entrando así en una carrera con Podemos para ver quién insulta más al presidente del Gobierno.

En rueda de prensa tras reunirse la Junta de Portavoces, el dirigente popular ha mostrado su asombro y consternación por “el tono faltón y descalificador” empleado por Sánchez la mañana de este martes en una reunión del Grupo Socialista en el Congreso, advirtiéndole de que “se equivocará si pretende competir en insultos con Iglesias”. “Me hubiera gustado haberle escuchado más propuestas y menos insultos esta mañana”, ha exclamado Hernando sobre la intervención del líder socialista, recalcando que “si lo hace para disimular sus carencias y errores, (Sánchez) no está siguiendo ni eligiendo el camino más adecuado”.

A este respecto, Hernando ha indicado que actualmente “el PSOE está pasando por serios problemas internos, con una clarísima indefinición en asuntos que nos concierten a todos, como es el caso de lo que es una nación”, lo que ha dado pie a escuchar “verdaderos disparates” en los últimos tiempos. “España no es Bolivia, ni el modelo boliviano es el ejemplo”, ha tenido que recordar el portavoz popular, “y si alguien pretende competir entre Venezuela y Bolivia estará en su legítimo derecho, pero los españoles no se merecen bajar a este tipo de terrenos tan deplorables para justificar lo injustificable, porque una nación es una organización con un territorio, con sus ciudadanos y sus derechos, y con una organización política y una historia en común, reconocida por la Constitución; si alguien no lo tiene claro que se lo haga mirar”.

“Si para intentar buscar ocho o nueve votos lo que se pretende es jugar con la soberanía nacional y con el concepto de la nación española”, ha vuelto a advertir Hernando, “me parece que el PSOE y Sánchez se equivocan y van a meter en graves y serios problemas al conjunto de los españoles”. “Sobre ese asunto no va a haber diálogo posible”, ha añadido el portavoz popular, recalcando que nadie contará con el concurso del PP “si están más en presentar otro tipo de estructuras de Estado clarísimamente inconstitucionales”.

El portavoz popular ha querido renovar, eso sí, su oferta de mano tendida al diálogo a la nueva dirección socialista en el Congreso, “la tercera en esta legislatura”, según ha precisado Hernando, a la vez que ha hecho hincapié en la necesidad “de hablar, dialogar y construir” en una legislatura sin mayoría, en la que el PP va a seguir la línea de “plantear una legislatura constructiva”, después de la aprobación de los Presupuestos para 2017, censurando a quienes “tratan de ganar en los despachos lo que no se han ganado en las urnas”.