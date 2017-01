“España es un gran país cuando tiene detrás un buen Gobierno”, ha remarcado Rafael Hernando, quien ha apuntado que “esto es lo que se ha demostrado a lo largo de estos último cinco años en los que el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha dado la vuelta a la situación de crisis y ruina que se encontró. En 2011 España estaba en recesión y destruíamos empleo, en 2016 crecimos económicamente el triple de Italia, casi el triple que Francia y el doble que Alemania, y desde que en 2013 entraron en vigor las reformas se han creado 1.800.000 nuevos empleos”.

Para el portavoz popular, “este es el gran cambio que se ha producido en nuestro país, un cambio que es el éxito de los españoles por creer que con nuestro esfuerzo podemos conseguir muchas cosas”, por lo que llamó a los españoles a “estar orgullosos de todo lo conseguido”.

Durante su intervención en la Convención del PP de Andalucía, el dirigente popular ha indicado que para no acabar con el cambio producido en España “se pueden reformar las leyes aprobadas en la X Legislatura pero no derogarlas, no vamos a permitir que se derogue lo que funciona”.

Este es el mensaje que los españoles nos mandaron en las elecciones de diciembre de 2015 y lo reiteraron en las de 2016, “nos dijeron que teníamos que entendernos, que ante la fragmentación del Parlamento teníamos que llegar a acuerdos, y teníamos que evitar que el cambio que se había producido en la sociedad española descarrilase por culpa de la política”.

“EL PP ES EL PARTIDO DE LA GENTE”

“Nosotros entendimos ese mensaje desde el principio”, ha asegurado Rafael Hernando, por lo que ha afirmado que “el Partido Popular es el partido de la gente”, que ha entendido lo que querían y que desde el principio se puso a trabajar en esa dirección. Por ello, el portavoz del GPP ha querido reivindicar “el patriotismo de Mariano Rajoy, que se presentó dos veces a un debate de investidura evitando unas terceras elecciones a las que nos conducían los del no es no, que hubiera sido desastroso para nuestro país, y alcanzado importantes acuerdos sobre temas que son de interés general para los españoles”.

“Esta va a ser la legislatura del diálogo, del diálogo político en el Parlamento, del diálogo social con los agentes sociales y del diálogo territorial entre las diferentes Administraciones”, ha afirmado el portavoz del GPP, quien ha aseverado que “de lo que nunca se va a hablar es de la soberanía nacional y de cómo destruir España”.

Como ha asegurado Rafael Hernando, “la soberanía nacional pertenece a todos y no es cuestionable ni fraccionable y no es discutida ni discutible porque pertenece a todos y sobre una parte de España no pueden opinar una parte de los españoles, tenemos que opinar todos”. Tampoco, ha añadido, “va haber concesiones con el respeto a las víctimas del terrorismo, su memoria siempre va estar entre nosotros y nadie va aceptar que alguien pretenda cambiar el relato en España en la que unos eran los verdugos y otros las víctimas”.

Para Hernando, estas son algunas de las señas de identidad del PP que se verán en el Congreso que el partido va a celebrar en febrero, “un Congreso de unidad, de propuestas y de soluciones para los problemas de los españoles”.

“DEL PACTO DEL BOTELLÍN A ESTAR A BOTELLAZOS”

Frente a esta línea de trabajo, el portavoz del GPP ha contrapuesto la forma de actuar de Podemos, que “llegaron al Congreso utilizando los estragos que la crisis había producido en las familias españolas pero cuando pretendieron alcanzar el Gobierno pronto se olvidaron de los problemas de la gente y en vez de pedir los Ministerios sociales, reclamaron el control del CNI, RTVE, el Ministerio del Interior y de Defensa”.

“A lo largo de este tiempo ya les hemos visto el plumero a los populistas”, ha asegurado el portavoz del GPP, quien ha concluido que “hicieron un pacto del botellín, pero tras perder 1.200.000 votos ahora andan a botellazos”.