Yolanda Díaz a la CEOE: “En nuestro país el despido ya es libre, ustedes lo que quieren es que sea gratis. Nosotras vamos a defender los derechos de la clase trabajadora y por eso es imprescindible que estemos en un Gobierno de cambio”. El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha participado este miércoles en un acto en Ferrol junto a Jorge Suárez, alcalde de Ferrol y candidato a la reelección por Ferrol En Común; Yolanda Díaz y Antón Gómez Reino, diputados de En Común Unidas Podemos en el Congreso; y Vanessa Angustia y Carme Rodríguez, candidatas de Unidas Podemos Cambiar Europa al Parlamento Europeo. Iglesias ha comenzado su intervención refiriéndose al alcalde de Ferrol como “un Alcalde ejemplar” y ha destacado a los “ayuntamientos del cambio” como “garantía de derechos sociales frente al modelo que nos han querido imponer durante los años de la crisis”.

En este sentido, ha hecho una llamada a las urnas de cara al próximo domingo, asegurando que “es muy importante que el peso que podamos tener en gobiernos autonómicos y locales sea grande para que estemos más cerca de administraciones que trabajan al servicio de la gente, por eso es importante que Jorge siga siendo alcalde de Ferrol”.

El secretario general de Podemos ha vuelto a referirse a la negociación del Gobierno, “vamos a plantear servicios públicos. Gobernar está lleno de riesgos pero hemos aprendido. Ciudadanos ya no engaña a nadie. Dijimos que había números para echar a Rajoy, nos dijeron que era imposible, pero sin pedir nada a cambio fuimos decisivos. Conseguimos un salario mínimo de 900 euros. La economía no se ha hundido y la derecha no se atreve a volver a decir que hay que bajar los salarios. Donde se cambian las cosas es en el Gobierno. Las dudas nos las han resuelto la CEOE y Ana Patricia Botín que no nos quieren en el Gobierno”.

Iglesias también ha querido dejar claro que “sabemos a quién representamos si entramos en el Gobierno: Empresarios honestos, trabajadores, jóvenes … hacen falta gobiernos que pongan límites a los poderosos. Hay que convertir esos privilegios en derechos para toda la ciudadanía”.

Por su parte, Yolanda Díaz ha saludado a los trabajadores que se han dado cita en el acto. Trabajadores de Poligal, Navantia y Alcoa: “Ya está bien de vender nuestras empresas a multinacionales. Sabemos hacer barcos, aprovechar la tecnología. Los que quieren acabar con nuestro futuro no van a ganar estas elecciones”.

La diputada de En Común Unidas Podemos en el Congreso también se ha referido a la CEOE que ha reclamado este miércoles el despido libre: “Señores y señoras de la CEOE, en nuestro país el despido ya es libre, ustedes lo que quieren es que sea gratuito. Nosotras vamos a defender los derechos de los trabajadores y por eso es imprescindible que estemos en un Gobierno de cambio”.

Jorge Suárez, alcalde de Ferrol que opta a la reelección, ha hecho un repaso por los 4 años de gobierno con el aval de “no haber registrado ni un solo desahucio ni corte de luz en este mandato”, y ha destacado la importancia de “hacer las cosas de otra manera, poniendo a Ferrol en el mapa de la cultura, luchando contra el machismo o el urbanismo corrupto”.

Suárez ha defendido los servicios públicos como las residencias de mayores, y la gestión de la cultura de forma “no privatizada”. Finalmente ha señalado que “este domingo hay una oportunidad, hacer una verdadera revolución cívica”.

Desde la candidatura europea, Carme Rodríguez ha dicho que “frente al modelo autoritario y austericida, nos proponemos crear una Europa de progreso. Para eso necesitamos una PAC que ponga por delante de los lobbies los intereses de nuestros agricultores y agricultoras. No podemos permitir que vendan a nuestros estibadores, hay que pensar un nuevo modelo industrial, verde y respetuoso. El sábado unidas podemos cambiar Europa”.