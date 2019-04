Pablo Iglesias, secretario general de Podemos y candidato de Unidas Podemos a la Presidencia del Gobierno; Juanma del Olmo, candidato de Unidas Podemos al Congreso por Valladolid; Pablo Fernández, candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León; Isabel Muñoz, candidata de Unidas Podemos al Congreso por Salamanca; y Lola Martín-Albo, candidata de Unidas Podemos al Congreso por Burgos, han participado este viernes en un encuentro con la gente en Valladolid.

“Algunos quisieron engañar a los españoles, plantear una campaña bronca, del insulto y la sobreactuación. Pero la gente no es idiota y sabe que los envoltorios sin contenido no sirven para nada”, ha iniciado su intervención Iglesias. “Dijimos verdades muy duras y nadie se ha atrevido a respondernos que lo que decimos es mentira. Entre otras, dijimos que los fondos buitre, grandes empresas y propietarios de medios de comunicación mandan más que el Gobierno o que los diputados y diputadas”.

“Después de decir todas esas verdades, cogimos la Constitución Española y dijimos: ‘Esto no es un ladrillo para lanzar al adversario, es un libro que conviene abrir y leer. ¿Habéis visto que últimamente ya no dicen tanto que son constitucionalistas?”, ha señalado el líder de Podemos. “Porque cuando los confrontas con los artículos de la Constitución, parece que no los conocen”.

Iglesias ha repasado las principales medidas programáticas de Unidas Podemos, que tienen su eco en el texto constitucional: más justicia fiscal, bajar el IVA a productos de primera necesidad, asegurar la devolución del dinero del rescate financiero mediante un impuesto a los bancos, la creación de una empresa pública de energía, garantizar la calidad del empleo para que haya buenas cotizaciones a la Seguridad Social y a la vez blindar las pensiones. “Subir el salario mínimo no sólo es bueno para los trabajadores sino para la economía”, ha recordado. “El artículo más patriótico de la Constitución no es el 155, sino el 128, que dice que toda la riqueza de un país está subordinada al interés nacional y que dice que el Estado podrá tomar la iniciativa en la actividad económica”, ha aseverado el candidato a la Presidencia.

En ese sentido, Juanma Del Olmo ha señalado: “Tenemos un sistema económico totalmente deshumanizado, y hay que retomar el control. Esto significa que tenemos que aumentar la inversión y tenemos que cuidar la educación pública y de calidad y nuestro sistema de sanidad. Y tenemos que mirar por esa España vaciada que tiene unas conexiones de transporte terribles. La inversión no solo significa infraestructuras de transporte, sino que podamos acceder a nuestros servicios públicos, que son los que garantizan la vida y la felicidad”.

Iglesias también ha reclamado “una alianza entre generaciones: se tiene que ver a los abuelos y a las nietas votando juntos el próximo domingo por el futuro de nuestro país”. “No hay derecha que pueda derrotar electoralmente este programa que ponemos encima de la mesa, un programa de Gobierno progresista que puede servir para afrontar los próximos diez años en este país. Es a través de la protección de lo común como se frena a la extrema derecha”, ha insistido.

“¿Por qué el PSOE no dice que no va a llegar a un acuerdo con Ciudadanos? Porque es evidente que los poderes económicos y viejos sectores del PSOE van a apostar por ese acuerdo. Mucha gente progresista se está dando cuenta de que el voto a Pedro Sánchez no es una garantía, porque el PSOE propone las cosas en campaña pero luego llegan los poderes económicos y le dicen: “Con el coleta no, con Rivera”. Y eso lo sabe todo el mundo”, ha criticado Iglesias.

El candidato de Unidas Podemos ha concluido su intervención en el acto llamando al voto el 28 de abril. “Los que están arriba necesitan sus propios representantes públicos y se los compran”, ha recordado. “Es verdad que esos grandes propietarios tienen más poder que todos vosotros y vosotras, menos un día: el domingo. El domingo es un día extraño: ese día, el voto de cualquiera de vosotros y vosotras vale igual que el voto de Botín, vale igual que el voto de Florentino Pérez, vale igual que el voto de Villar Mir”.