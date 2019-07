La tasa interanual del Índice de Precios de Consumo (IPC) general se redujo cuatro décimas en junio de 2019, situándose en el 0,4%, tal y como avanzó el INE a finales del mes pasado, debido principalmente a la caída de los precios de la energía.

Los precios de los productos energéticos se redujeron en junio un 2,6% interanual, frente a la subida del 1,3% en mayo, como consecuencia de la bajada de los precios de carburantes y lubricantes, que registró un descenso del 1,2% y de la electricidad que bajó un 7,8%.

Los precios de la alimentación no elaborada aumentaron el 0,6% interanual, cuatro décimas menos que en mayo. Destaca el descenso del 7,4% de los precios de frutas frescas y el repunte de los precios de legumbres y hortalizas frescas, que aumentaron el 7,1%.

La inflación subyacente, que excluye los elementos más volátiles del IPC (alimentación no elaborada y productos energéticos), subió dos décimas en junio, hasta el 0,9% interanual, debido en gran medida al componente de servicios y, en particular, a los paquetes turísticos, que pasaron de anotar una caída superior al 4% en mayo a prácticamente estabilizarse en junio (-0,2%). Los precios de la alimentación elaborada y de los bienes industriales no energéticos mantuvieron tasas moderadas y similares a las del mes previo (0,4% y 0,2%, respectivamente).

En junio, la tasa interanual del IPC disminuyó en todas las comunidades autónomas, observándose los mayores descensos en Castilla y León y Cantabria (seis décimas en ambas, hasta el 0,5% y el 0,4%, respectivamente).

La tasa interanual del IPC a impuestos constantes se situó en junio en el 0,4%, al igual que la del IPC general.

El INE ha publicado asimismo el IPC armonizado (IPCA) correspondiente al mes de junio, cuya tasa interanual se reduce tres décimas respecto a la de mayo, hasta el 0,6%. La inflación adelantada por Eurostat para el conjunto de la zona euro se sitúa en el 1,2%, resultando un diferencial favorable para España de 0,6 puntos porcentuales.