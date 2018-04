Esta formación denuncia la “doble moral que vergonzosamente sigue plasmada en el Código Penal al considerar que pueden existir acometidas sexuales de hombres contra mujeres que, sin mediar consentimiento, no suponen la existencia de violencia e intimidación. Tenemos muy claro que si no hay consentimiento hay violencia”

Izquierda Unida Federal “rechaza de forma tajante” buena parte del contenido de la sentencia dada a conocer a última hora de esta mañana por el tribunal de la Audiencia de Navarra que juzgó a los cinco hombres del grupo conocido como ‘La Manada’, que perpetraron una despreciable acción violenta contra una mujer en Pamplona durante las fiestas de San Fermín de 2016. Considera que las penas impuestas suponen “un gravísimo precedente que expone aún más a las mujeres” y que evidencian que “aún queda mucho por hacer en la defensa de los derechos fundamentales de las mujeres, en la protección de su integridad y en la batalla contra la violencia que padecemos”.

“No compartimos en absoluto -expone IU- los argumentos que pretenden justificar legalmente que en esta acción no ha existido violencia ni intimidación hacia la víctima, así como que se absuelva a los cinco hombres de un delito de agresión sexual”, además de que uno de los magistrados de la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra haya emitido incluso un voto particular para defender la absolución también del delito de abuso sexual.

Izquierda Unida denuncia la “doble moral que vergonzosamente sigue plasmada en el Código Penal al considerar que pueden existir acometidas sexuales de hombres contra mujeres que, sin mediar consentimiento, no suponen la existencia de violencia e intimidación. Nosotras tenemos muy claro que si no hay consentimiento hay violencia”.

Del mismo modo, “denunciamos la orientación patriarcal con la que miembros de la Judicatura de este país siguen enjuiciando los delitos contra las mujeres. No se puede aplicar una doble victimización, ni que se exija un plus de sufrimiento. A las mujeres no se les puede exigir que mueran para demostrar así que sí se resisten ante una agresión sexual”.

“Desde IU -se señala- nos solidarizamos con la víctima, con sus familiares y amistades, que llevan esperando nada menos que cinco meses para conocer este fallo de la Sala. Compartimos con una parte mayoritaria de la sociedad que una vez más hay que decir con claridad ‘Basta de impunidad para los violadores’”.

Del mismo modo, Izquierda Unida traslada su apoyo a las distintas movilizaciones convocadas para esta tarde en todo el Estado en relación a este lamentable caso y para cambiar un Código Penal que no protege de forma efectiva a las mujeres de las violaciones ni de las múltiples expresiones de violencia a las que deben enfrentarse”.